Harvey Weinstein boluje od kronične mijeloične leukemije

Harvey Weinstein je trenutno na liječenju od te vrste raka koštane srži, dok je u zatvoru na otoku Rikers u New Yorku kako bi se suočio s optužbama za silovanje, prema izvješću NBC-a.

Craig Rothfeld, Weinsteinov zastupnik, odbio je komentirati Reutersov upit o njegovom zdravstvenom statusu, navodeći poštovanje Weinsteinove privatnosti.

2013 TIFF premiere: "Can a Song Save your Life?" | Foto: Dennis Van Tine/PA Images/PIXSELL

Weinstein (72) ima zdravstvenih problema, rekli su ranije njegovi odvjetnici. U rujnu je hitno prebačen u bolnicu iz zatvora Rikers na operaciju srca.

Weinstein, koji je zanijekao da je imao bilo kakve seksualne odnose bez pristanka s bilo kim, proglašen je krivim za silovanje u veljači 2020. u slučaju koji je dao poticaj pokretu #MeToo.

Prizivni sud u New Yorku odbacio je osudu u travnju, utvrdivši da Weinstein nije dobio pravedno suđenje jer je sudac nepropisno dopustio svjedočenje osoba iako producent nije bio optužen da ih je napao.

U zatvoru čeka ponavljanje suđenja.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Criminal Court for his sexual assault trial in the Manhattan borough of New York City | Foto: JEENAH MOON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinsteina čeka i suđenje za seksualne napade iz ranije optužnice. U rujnu se izjasnio da nije kriv.

Weinstein pati od dijabetesa, visokog krvnog tlaka, spinalne stenoze, tekućine u srcu i plućima, rekli su ranije njegovi predstavnici.