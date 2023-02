Harvey Weinstein dobio je još 16 godina zatvora, a u zatvoru sad odslužuje 23-godišnju kaznu

Bivši holivudski producent Harvey Weinstein (70) dobio je u četvrtak u Los Angelesu još 16 godina zatvora zbog optužbi za silovanje i seksualni napad iz 2013. godine.

Harvey trenutačno već služi 23-godišnju kaznu za drugu osudu u New Yorku. Preko osamdeset žena, uključujući i filmske glumice, optužilo ga je za seksualna uznemiravanja koja je počinio, no on je rekao kako nikada nije imao seks bez pristanka, piše BBC.

Foto: Dennis Van Tine/PA Images/PIXSELL

U prosincu u Los Angelesu porota je osudila Weinsteina za silovanje i seksualno zlostavljanje u koje je bila uključena manekenka i glumica poznata samo kao Jane Doe 1 zbog anonimnosti.

Foto: POOL/REUTERS

Žrtva je svjedočila da ju je Weinstein napao u hotelskoj sobi tijekom festivala talijanskog filma u Los Angelesu u veljači 2013.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, u listopadu 2017. godine visokotiražne američke novine objavile su tekst kako je desetak glumica optužilo Weinsteina za seksualno uznemiravanje, napad i silovanja, a još toliko ih se javilo naknadno. Njega su odmah udaljili s posla, suspendiran je iz svih filmskih udruga i akademija, a policija je otvorila kriminalističku istragu.

