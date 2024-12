Harvey Weinstein hitno završio u bolnici: 'Dok mu se stanje ne stabilizira, on će ostati tamo...'

Weinsteinov odvjetnik Imran Ansari e-mailom je obavijestio AFP da je 72-godišnji zatvorenik prevezen u njujoršku bolnicu na "hitno liječenje zbog alarmantnih krvnih nalaza koji zahtijevaju hitnu liječničku pomoć".

Ostat će u bolnici "dok mu se stanje ne stabilizira", dodao je odvjetnik.

Američki mediji su u listopadu izvijestili da je Weinsteinu dijagnosticiran rak koštane srži.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osramoćeni producent, koji trenutačno odslužuje zatvorsku kaznu u ozloglašenom zatvoru na otoku Rikers, "pati zbog izostanka odgovarajuće medicinske skrbi u nehumanim zatvorskim uvjetima", rekao je Ansari.

U istome je e-mailu Weinsteinov glasnogovornik Juda Engelmayer napisao da njegov klijent "pati od niza bolesti, među kojima je i leukemija" te "da mu je uskraćena odgovarajuća medicinska skrb koju netko u njegovu zdravstvenom stanju zaslužuje, bio on zatvorenik ili ne".

- Na mnogo načina ovo maltretiranje predstavlja okrutnu i neuobičajenu kaznu - dodao je Engelmayer.

Weinstein je u rujnu bio hospitaliziran zbog hitne operacije srca prije nego što je ponovno vraćen u zatvor.

Zbog brojnih optužbi za seksualna zlostavljanja žena Weinstein se dosad više puta pojavio pred sudom, posljednji put u listopadu. Onamo je stigao u invalidskim kolicima u prilično lošem stanju.

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Godine 2017. optužbe protiv Weinsteina potaknule su pokret #MeToo, prijeloman za žene koje se bore protiv nedoličnog seksualnog ponašanja.

Više od 80 žena optužilo ga je za uznemiravanje, seksualno zlostavljanje ili silovanje, među njima i poznate glumice poput Angeline Jolie, Gwyneth Paltrow i Ashley Judd, no Weinstein uporno tvrdi da su seksualni odnosi bili sporazumni.