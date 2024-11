'Hawk tuah' djevojka pokazala svog dečka: 'Ovo je moj čovjek'

Hailey Welch, poznatija kao 'Hawk tuah' djevojka, nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena, ali držala je identitet svog dečka tajnim. Sve do prije par dana, kada je u svom podcastu rekla da joj se dečko zove Kelby Blackwell, kojeg zove 'Pookie'.

Kako navodi People, Kelby je vodoinstalater u Haileynom rodnom gradu, a u njezinom je podcastu pričao kako je htio ostati daleko od očiju javnosti, no da se predomislio kada ga je djevojka pitala da joj bude gost.

- To sve radim za nju, ako može više zaraditi od ovoga, učinit ću to - rekao je.

Zatim ga je Hailey pitala što misli o videu koji je postao viralan ovog ljeta, a koji ju je i proslavio.

- Stvarno nisam znao što bih rekao - opisao je Kelby svoju reakciju kada je prvi put vidio snimku.

Foto: Instagram

- Probudio sam se tog jutra i vidio tvoju poruku: 'Vidjet ćeš jutros nešto što vjerojatno ne želiš vidjeti, samo zanemari to'. Onda sam otvorio TikTok i tamo je bio... - ispričao je te dodao kako je prvo pomislio da je Hailey jako pijana.

- Poznavao sam te i bila si jako povućena djevojka koja nije puno toga otkrivala. Ovo me začudilo - rekao je te otkrio kako mu je Hailey nakon toga plakala na telefon.

No, kada je video prvi put izašao, njihova veza nije bila ozbiljna. Kako su oboje ispričali u podcastu, viđaju se otprilike godinu dana, no u vezi su tek od prošlog mjeseca.

Foto: Instagram

Otkrio je i kako se osjeća kada čuje da njegova djevojka dobiva poruke od drugih muškaraca. Poručio je da to ovisi o tipu poruke.

- Ako joj slavni ljudi šalju poruke, stvarno me nije briga. Jako sam ljubomoran, što je moje, moje je, ali ne smeta mi nužno kad joj se jave, smeta mi ako ona ima potrebu im odgovoriti. Shvaćam da kontekst poruka može biti poslovne prirode, no nisam navikao na to - rekao je.

Kelby je istaknuo i kako je jako ponosan na svoju djevojku koja je uspjela iskoristiti viralnost snimke na kojoj se nalazi i učiniti nešto dobro za sebe.

Tko je 'Hawk tuah' djevojka?

Hailey je postala viralni hit zbog odgovora na pitanje influencera s Tim and Dee TV-a, na kojem kreatori društvenih mreža postavljaju pitanja slučajnim prolaznicima. Nju su zaustavili u lipnju te je pitali: 'Zbog kojeg poteza u krevetu muškarci svaki put polude?'

Ona je tad odgovorila: 'Moraš im dati taj hawk tuah i pljunuti na tu stvar!', a potom pozdravila svog dečka. Inače, 'hawk tuah' je onomatopeja za zvuk pljuvanja.