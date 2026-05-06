Hayden Panettiere: Biseksualna sam, sviđaju mi se i žene...

Sad, kad sam to odlučila podijeliti sa svijetom, osjećam se dovoljno ugodno i mogu samouvjereno reći - da, ja sam biseksualna. Eto, rekla sam to! Ovo je prvi put da sam to izgovorila naglas, otkrila je glumica Hayden Panettiere (36) u razgovoru za Us Weekly.

O svojoj seksualnosti progovorila je uoči izlaska memoara 'This Is Me: A Reckoning', koji će biti objavljeni 19. svibnja. Zvijezda serije 'Nashville' priznala je da je u mladosti osjećala pritisak da u svakom trenutku bude savršena te da je nitko nije poticao da jednostavno bude svoja. Objasnila je i zašto je oklijevala s javnim istupom.

- Onda je došlo razdoblje u kojem se činilo da je javno priznanje seksualnosti, osobito kod žena koje su govorile da su biseksualne ili da im se sviđaju djevojke, postalo neka vrsta trenda. Bojala sam se da će, ako budem iskrena, ispasti kao da samo pratim taj val. Bilo je jako teško o tome govoriti na pravi način - dodala je.

Panettiere je otkrila i da je tijekom godina izlazila sa ženama.

- Bilo je zastrašujuće jer su me paparazzi uvijek čekali vani i pratili kamo god bih išla - prisjetila se te dodala da su je 'još kao dijete mnogo više privlačile žene nego muškarci'.

- Istraživala sam taj dio sebe, ali kako to nisam dijelila ni s kim, nisam imala hrabrosti potpuno se emocionalno prepustiti. Jer da sam se zaljubila, to ne bih nikada htjela skrivati - dodala je glumica.

Još je 2009. privukla pažnju komentarom na radnju serije' Heroes', u kojoj se njezin lik zbližio s cimericom. Tad je spomenula 'situacije u kojima tijekom odrastanja poljubite najbolju prijateljicu', a tu je scenu opisala vrlo uzbudljivom.

- Kad ste mladi, eksperimentirate i zabavljate se - dodala je.

Iste godine prekinula je vezu s kolegom iz serije Milom Ventimigliom, a kasnije je bila u vezi s Vladimirom Kličkom, s kojim ima kćer Kayu. Nakon turbulentne veze s Kličkom, od 2018. do 2022. bila je u nestabilnoj i navodno nasilnoj vezi s Brianom Hickersonom. To je iskustvo opisala 'traumatičnim' i 'brutalnim'.

- Izbaciti nasilnu osobu iz života je kao pokušati iščupati korov koji se toliko ukorijenio u vašem životu. Svaki put kada ga iščupate, pojavi se novi i pomislite: 'Mislila sam da sam ga se riješila. Uvijek pronađu način da se vrate, čak i ako ste nevjerojatno snažna osoba. Dugo sam se borila da tome potpuno stanem na kraj - ispričala je Hayden Panettiere.