Heda i Zoran pokazuju simpatije od početka, Saša se svađala sa svima, a Dario je vrijeđao Petru

Finalni tjedan sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' je pred nama, a dosad je samo jedan par izašao iz showa. Bili su to Bojan i Saša, koji su već na samom početku zaključili kako kod njih nema mjesta za ljubav.

Foto: RTL

Ostali parovi nekad imaju svađe i nesuglasice, izuzev Hedvige i Zorana. Od samih početaka slove kao najzaljubljeniji par u showu. Kod njih nema svađa, većinom se drže po strani kada rješavaju nesuglasice, a protekli tjedan je za njih bio prekrasan.

- Mislio sam da nikome neću dati šansu jer ovo je eksperiment. Mene to ne zanima na takav način, došao sam sudjelovati. Ogradit ću se od svega i s tim stavom sam tu došao. Ispostavilo se suprotno, ona je pronašla način da to razoruža - rekao je Zoran.

Foto: RTL

S druge strane, Manuela je o Tihomiru rekla da je dvoličan i prevrtljiv te da s njime ne bi mogla biti ni prijateljica, a on pak da je mirotvorac.

Ipak, na posljednjem spoju su se složili da bi nakon završetka eksperimenta svakako koji put mogli popiti kavu, a Tihomir ne isključuje opciju da bi se mogli i zaljubiti.

Foto: RTL

Petra i Dario su se prvo posvađali zbog toga što ju je pokušao baciti u bazen, a ona to nikako nije željela, a onda su krajem tjedna zaključili kako jedno drugoga nadopunjuju.

Foto: Tea Belak

- Ma Petra i ja smo zbunjole, ali volimo se na prijateljskoj razini. Njoj je fora što može pobjeći iz tog svog svijeta u neki drugi, a tako i meni - rekao je Dario.

Kod Miljane i Marka A. bitno je tko je pobijedio u raspravi. Parovi ih napadaju da se pretvaraju, odnosno da su u showu samo zbog predstave, a oni tvrde kako to nije istina.

Foto: RTL

Jedno je sigurno, dobro se slažu jer kod njih nema svađa, ali tu i tamo shvate kako ih neke temeljne stvari razlikuju. Primjerice, stav oko toga koja je njihova misija u ovom svijetu.

Marko voli isticati kako su on i Andrea najskladniji par u eksperimentu, a ona u to baš i nije sigurna. Kao i u to treba li tu vezu graditi i dalje. Ponekad daje izjave kako će se to dogoditi, a ponekad smatra da su previše različiti.

Foto: RTL

Problemi u odnosu Lorene i Stefana isplivali su nakon što su ih prijatelji ispitivali o tome hoće li nakon showa ostati skupa. Pokušali su se izvući, no priznali su bez razmišljanja da su sretni što su u eksperimentu dobili baš jedno drugo. Ipak, on ne vidi budućnost, dok je ona sigurna u to da ona postoji.

Foto: Tea Belak

