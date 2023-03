Stefan se rasplakao, zasmetala su ga pitanja o budućnosti s Lorenom: 'Ne vidim se s njom'

Hoćete li biti zajedno? Što će se dogoditi nakon showa? Jeste li vi sad zaljubljeni?, pitanja su koja su iznervirala Stefana iz 'Braka na prvu'. Zbog njih je 'puknuo' pred kamerama. Trebala je to biti zabavna večera s prijateljima, a na kraju se pretvorila u debakl.

Foto: Tea Belak

- Smatram da se on bojao mog odgovora jer je on preuzeo inicijativu referirajući se na moj razgovor s ekspertima gdje sam ja rekla kako se jako bojim odnosa i nečeg više s bilo kime. Nije htio da ispadne da je odbijen, a vjerojatno ne shvaća moje emocije prema njemu - rekla je Lorena.

Foto: Tea Belak

Konkretno, Stefan je rekao kako hipotetski ne vidi budućnost s Lorenom, a ona je rekla kako je vidi. Nakon nekoliko trenutaka, Stefan se ustao i izašao iz prostorije, a kasnije je u izjavama i pustio suzu. Tvrdi da ga je kum s pitanjima uvalio u probleme.

- Ne želim pričati o tome - rekao je Stefan.

Foto: Tea Belak

- Njegova reakcija me apsolutno iznenadila, mislila sam da ću prije ja puknuti nego on. Kako je on reagirao, to me definitivno iznenadilo - rekla je Lorena. Oglasio se i kum.

- Stefan je imao obrambeni stav gdje je htio zaštiti Lorenu, a i sebe. Razumijem da neke osjećaje želi sačuvati za sebe - rekao je. Gledatelji su komentirali kako im je žao što su Stefana izbacili iz takta i što su, kao što je i on sam naglasio, postavljali pitanja, a nisu bili spremni čuti odgovor na njih.

Foto: RTL

