Hedviga i Zoran sretni u braku: 'Spavat ćemo skupa u krevetu, neće sigurno ležati na kauču'

Dosad je bilo svega, od iskri do bezobrazluka, pišu na društvenim mrežama pratitelji showa 'Brak na prvu'. Nakon romantičnog vjenčanja uz more Saša i Bojan dobit će malo vremena za sebe kako bi pokušali riješiti prve trzavice, no ni iskreni razgovor ni rezanje svadbene torte neće proteći u veselom tonu pa će Saša, kad joj postane hladno, čak odbiti i Bojanov sako koji će joj velikodušno ponuditi.

Foto: Tea Belak

S druge strane, na vjenčanju Hedvige i Zorana i dalje vlada vesela, rasplesana atmosfera te frcaju iskrice. Da izgledaju kao idealan par između kojeg bi se moglo roditi i nešto više, misle svi gosti, pa čak i sami mladenci. Zoran će iskoristiti večer kako bi upoznao njezinu majku i s njom nasamo porazgovarao o svojoj novoj supruzi, a zadovoljna Heda poručit će na kraju dana:

- Da, spavat ćemo skupa u krevetu, rekla sam mu da ne ide na kauč, sigurno.

Foto: RTL

Bajkovita ceremonija očekuje još jedan novi par zbog kojeg su eksperti vrlo optimistični.

- Njezina vrckavost i životna energija mogla bi ih dovesti u neki balans jer oboje mogu puno toga jedno drugome dati - zaključit će.

Uzbuđeni mladoženja stići će prvi i čekati svoju buduću suprugu koja će, koračajući prema njemu, otkriti kako nikad u životu nije bila toliko nervozna, a kad ga ugleda, bit će podijeljenog mišljenja: 'Na prvu, li-la. Nije ono što sam očekivala, ali nisam razočarana...', rekla je mlada.

