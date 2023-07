Hedviga progovorila o odnosu sa Zoranom: 'Nismo se oko tog izjašnjavali, takav je naš stav'

Hedviga Tandara, bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' progovorila je o odnosu sa Zoranom Babovićem, a uskoro planira izdati i knjigu.

- Mi se nikad nismo izjašnjavali po tom pitanju i dogovorili smo se da se ne ni nećemo. To je naš prevladavajući stav u vezi te situacije. Navikli smo tako od početka. Naša situacija je prvo bila skrivena zbog okolnosti i nama je to postalo jednostavno prirodno - rekla je za RTL.

Foto: Instagram / heddaivana

Iako sad nije htjela otkriti jesu li i dalje zajedno, Hedviga je jednom prilikom rekla da su u vezi na daljinu, ona u Zagrebu, a Zoran u Novom Sadu.

- Istina. On je sad u Novom Sadu, a ja sam na Murteru. Konačno sam na svom zasluženom godišnjem odmoru. Trebalo mi je nakon showa i posla - izjavila je tad.

- Prioritet mi je moja knjiga. Izdat ću je ako Bog da i ako sve bude po planu, nadam se nekad na jesen. Naziv je 'Krhki narcis' i u procesu je uredništva. Knjiga će mi vjerojatno biti i dostavljena ovdje na Murter. To je ono što mi je prioritet. Donijela sam laptop sa sobom i radit ću ovdje. Mislim da ću neko vrijeme biti na otoku. Moram se pozabaviti knjigom, to od 'Braka na prvu' još odgađam. Cilj mi je da knjiga izađe i da se počne govoriti, ne samo o epilepsiji nego i o svim tim kroničnim stanjima. To je bio i razlog što sam se prijavila u show, da podignem svijest o kroničnim stanjima, a naravno da je postojala šansa i da upoznam nekog. Nadam se da će i knjiga tome doprinijeti - ispričala je Hedviga.