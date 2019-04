Hefner je spavao s preko tisuću žena, a pokopan je kraj Monroe

Hugh Hefner rođen je na jučerašnji dan 1926. u Chicagu. Preminuo je prije dvije godine u svojoj vili na Beverly Hillsu u 92. godini. Najpoznatiji je po tome što je 1953. osnovao lifestyle časopis za muškarce 'Playboy'.

Na naslovnici prvog broja, koji je koštao 50 centi, tada se našla Marilyn Monroe, a prvijenac je također izašao bez datuma jer se nije znalo hoće li biti drugog broja. Zahvaljujući uspjehu Playboya Hugh je postao milijunaš, ostavivši iza sebe imovinu u vrijednosti preko 40 milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205704 / Preminuli Hugh Hefner slavio bi 93. rođendan.]

Za Playboy su radili i pisali mnogi pisci, kolumnisti i fotografi poput Arthura C. Clarka, Iana Fleminga, Vladimira Nabokova i Margaret Atwood, Richarda Fegleyja, Williama Figgea, Arnya Freytaga, Rona Harrisa, Davida Meceya, Russa Meyera, Pompea Posara, Suze Randall...

Časopis je pisao ne samo o seksualnosti, već i o politici, kulturi, društvu, literaturi, modi i sportu. U njemu se moglo, osim fotografija golih žena, naći mnoštvo dobrih članaka, intervjua, ali i humora.

Foto: Playboy/kolaž



Bio je politički aktivist, časopisom mijenjao pogled na seksualnost, a seksualnošću skretao pogled na mnoge probleme. Najzaslužniji je što seks više nije tabu tema, već dio svakodnevice. Legendarni Hefner je do 1960. napravio pravu seksualnu revoluciju, otvorio je prve Playboy noćne klubove i redovito objavljivao časopis. Počeo je tada voditi i televizijski show, kupio luksuzan automobil, počeo pušiti lulu i kupio prvu Playboy vilu. Bio je omiljen među slavnima za koje je redovito organizirao zabave. Obožavao je i film pa je redovito prikazivao klasike i nove naslove. 'Casablanca' mu je bio omiljeni.



Foto: Profimedia

- Moj otac je živio jedinstvenim načinom života te bio vođa važnih društvenih i kulturnih pokreta, zalagao se za slobodu govora, građanska prava i seksualnu slobodu. On je definirao Playboy, jedan od najpoznatijih brendova u povijesti. Nedostajat će mnogima, a posebno njegovoj ženi Crystal, mojoj sestri Christie i mojoj braći Davidu i Marstonu te svima nama u Playboyu - napisao je Cooper, koji je preuzeo očev biznis.

Foto: MIRANDA SHEN

Novinar New York Timesa pitao je Hefnera 1992. na što je najponosniji. - Na to što sam promijenio stavove prema seksu. To što dragi ljudi sada mogu živjeti zajedno. To što sam skinuo stigmu s predbračnog seksa. To mi daje osjećaj zadovoljstva - odgovorio mu je Hugh.

Nakon što je preminuo, mnogi slavni su se tada oprostili od Hefnera na društvenim mrežama. Pjevačica Nancy Sinatra (78) objavila je fotografiju u njegovu zagrljaju. - Bio je jedan od najugodnijih muškaraca koje sam ikad upoznala - napisala je kći Franka Sinatre.

Jenny McCarthy (46), glumica i model, 1994. proglašena 'Playboyevom zečicom godine', zahvalila se Hefneru na svemu što joj je pružio.