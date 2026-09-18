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Heidi Klum nagovijestila kostim za Noć vještica: 'Vrlo je krvav'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Heidi Klum nagovijestila kostim za Noć vještica: 'Vrlo je krvav'
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Foto: Profimedia/arhivska fotografija
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Supermodel već priprema spektakularnu transformaciju za svoju tradicionalnu zabavu povodom Noći vještica, a ako je suditi po prijašnjim godinama, Heidi neće razočarati

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Heidi Klum već naveliko priprema kostim za ovogodišnju Noć vještica, a sada je otkrila neke detalje.

"Odlično ide uz crno vino. Vrlo je, vrlo krvav", rekla je za People.

Heidi je nedavno započela suradnju s brendom Apothic Wine na limitiranoj seriji proizvoda Apothic Type ‘A’ Blood Bags.

"Čaša dobrog vina uvijek je zabavna... a većinu vremena, kada pomislite na vrećicu za transfuziju krvi, na pamet vam padne nešto jezivo“, kaže Klum. „Upravo je to Noć vještica. Idemo na krvave i jezive stvari i stvarno idemo do kraja.“

Svi kostimi Heidi Klum za No? vještica
Foto: Francis Specker

No, osim dobrog pića, organizacija njezine kultne zabave zahtijeva mnogo više. Klum je otkrila što se sve događa iza kulisa – od hrane koja se poslužuje gostima do odjeće u koju se presvuče čim zabava završi.

Klum nije strano provoditi sate u stolcu za šminkanje, no godišnja transformacija za Noć vještica posebno je zahtjevna za njezinu kožu.

„Sve mora biti uklonjeno jer u protivnom protetika ne ostaje na mjestu“, objašnjava. „A treba skinuti i svu protetiku. To je praktički kao da na licu koristite odstranjivač laka za nokte... Jednom su mi čak otkinuli komade s prsa jer su išli prebrzo.“

Još jedan izazov s kojim se Klum susreće gotovo svake Noći vještica jest kako uopće otići u toalet kada je kostim toliko složen da ga nije moguće jednostavno skinuti.

Heidi Klum hosts annual Halloween party in New York
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

„Pokušavam tijekom dana dovoljno piti jer, kada jednom odjenem kostim – ili obično dva do tri sata prije toga – više jednostavno ne pijem ništa“, priznaje.

Posebno je to problematično kada je kostim takav da ga nije moguće brzo skinuti.

„Pogotovo ako sam, primjerice, crv ili nešto što ne mogu skinuti... sve se mora popiti prije“, kaže kroz smijeh.

Zbog složenosti i količine detalja, Klumini kostimi nisu baš napravljeni za višesatno nošenje. Zato uvijek ima spremnu udobniju rezervnu kombinaciju.

*uz korištenje AI-ja
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