Heidi Klum o menopauzi: 'Jako mi je vruće, znojim se k'o luda!'

Supermodel i voditeljica, slavna Heidi Klum (52), privlači pažnju gdje god da dođe. Ovih dana uživa na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je pokazala raskošne kombinacije, a društvo joj prave glazbenik Tom Kaulitz (36) i sin Henry Samuel (20) kojeg je dobila u braku s glazbenikom Sealom.

Osim na crvenom tepihu, Klum je privukla pozornost i na balkonu svoje hotelske sobe. Naime, prije par dana se tamo sunčala u toplesu te još jednom pokazala da su za nju godine samo broj. No, to ne znači kako se ništa ne mijenja. Klum je ovih dana progovorila i o menopauzi.

- Ona je došla tako iznenada, praktički preko noći. Ne kao bore, koje nastaju sporo - rekla je kroz smijeh za RTL.de u Cannesu. Dodala je i kako joj nikada nije bilo 'ovoliko vruće'.

- Inače sam baš bila zimogrozna, sad se samo znojim, i znojim, i znojim, i znojim! Uglavnom mi je uvijek vruće. Upravo sad se znojim kao luda! - rekla je. O menopauzi, kaže, želi pričati otvoreno te smatra kako dijeljenje svog iskustva s drugim ženama koje prolaze kroz istu stvar - jako bitno.

- Mislim da je jako dobro da o tome pričamo, da nismo same - istaknula je te dodala da se mnoge žene, kada dođu u menopauzu zapitaju: 'Je li ovo kraj?'

Za nju je to baš suprotno.

- Ne, ne mislim da će sve ići nizbrdo. Jednostavno nam se tijela mijenjaju iznutra - kazala je.