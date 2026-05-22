'DOŠLA JE PREKO NOĆI'

Heidi Klum o menopauzi: 'Jako mi je vruće, znojim se k'o luda!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Profimedia

Na crvenom tepihu šeće u glamuroznim kombinacijama, a fotografi su je ulovili i kako se u toplesu sunča na balkonu hotelske sobe. Heidi Klum je otvorena oko svoga tijela, pa tako je iskreno govorila i o menopauzi

Supermodel i voditeljica, slavna Heidi Klum (52), privlači pažnju gdje god da dođe. Ovih dana uživa na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je pokazala raskošne kombinacije, a društvo joj prave glazbenik Tom Kaulitz (36) i sin Henry Samuel (20) kojeg je dobila u braku s glazbenikom Sealom. 

Foto: C3396 Hubert Boesl

Osim na crvenom tepihu, Klum je privukla pozornost i na balkonu svoje hotelske sobe. Naime, prije par dana se tamo sunčala u toplesu te još jednom pokazala da su za nju godine samo broj. No, to ne znači kako se ništa ne mijenja. Klum je ovih dana progovorila i o menopauzi. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Heidi Klum očarala u Cannesu 

Foto: C3396 Hubert Boesl

- Ona je došla tako iznenada, praktički preko noći. Ne kao bore, koje nastaju sporo - rekla je kroz smijeh za RTL.de u Cannesu. Dodala je i kako joj nikada nije bilo 'ovoliko vruće'. 

FOTO Kakav dekolte je pokazala Heidi Klum (52)! Prije par dana se sunčala u toplesu na balkonu

- Inače sam baš bila zimogrozna, sad se samo znojim, i znojim, i znojim, i znojim! Uglavnom mi je uvijek vruće. Upravo sad se znojim kao luda! - rekla je. O menopauzi, kaže, želi pričati otvoreno te smatra kako dijeljenje svog iskustva s drugim ženama koje prolaze kroz istu stvar - jako bitno. 

- Mislim da je jako dobro da o tome pričamo, da nismo same - istaknula je te dodala da se mnoge žene, kada dođu u menopauzu zapitaju: 'Je li ovo kraj?' 

Foto: Sarah Meyssonnier

Za nju je to baš suprotno. 

FOTO Grudi "na izvolte": Evo koje slavne dame obožavaju toples, ne srame se ničega

- Ne, ne mislim da će sve ići nizbrdo. Jednostavno nam se tijela mijenjaju iznutra - kazala je. 

