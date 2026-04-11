Heidi na Coachelli pokazala spaljene hlače i donje rublje...
Heidi Klum i švicarski dizajner ponovno su udružili snage, a rezultat se vidio na prvoj večeri popularnog glazbenog festivala Coachella

Supermodel i televizijska ikona Heidi Klum ponovno je dokazala da ne preza od modnih rizika, pojavivši se na ovogodišnjem festivalu Coachella u izdanju o kojem se priča. Na svom Instagram profilu podijelila je video u kojem pleše u provokativnoj, potpuno bijeloj kombinaciji, privlačeći pažnju smjelim krojevima i neobičnim detaljima.

Njezin festivalski look, zabilježen tijekom prvog vikenda Coachelle u Indiju u Kaliforniji, sastojao se od nekoliko upečatljivih komada. Nosila je bijelu kapu, futurističke sunčane naočale i mrežasti top s brojnim izrezima koji je malo toga ostavljao mašti.

Ipak, najviše pozornosti privukle su široke bijele hlače niskog struka koje su bile potpuno otkopčane, otkrivajući bijeli bodi ispod njih. Dodatni element bile su velike tamne mrlje na nogavicama, koje su izgledale kao da je tkanina spaljena. Cijeli je izgled zaokružila robusnim bijelim tenisicama s platformom.

Iza ove avangardne kreacije stoji švicarski dizajner Yannik Zamboni i njegov brend Maison Blanche. Zambonijev brend poznat je po konceptualnoj, veganskoj i održivoj modi, a njegove kreacije često nose snažnu društveno-političku poruku.

Ovaj izlet na Coachellu dolazi u vrlo aktivnom razdoblju za Heidi Klum. Početkom 2026. godine premijerno je prikazana njezina nova dvodijelna serija 'On and Off the Catwalk', koja gledateljima nudi uvid u njezin profesionalni život, ali i početke manekenskih karijera njezine djece, Leni i Henryja.

Također je najavljen njezin povratak u 22. sezonu popularnog natjecanja 'Project Runway', čime potvrđuje svoj nezaustavljivi utjecaj u modnoj industriji. Njezin dolazak na Coachellu, festival koji je jednako poznat po glazbi koliko i po modi, bio je savršena prilika da još jednom pokaže svoju hrabrost i status modne ikone.

*uz korištenje AI-ja

