Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKA ČAST

Helen Mirren dobiva još jedno priznanje: 'Ona je inspiracija...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Helen Mirren dobiva još jedno priznanje: 'Ona je inspiracija...'
3
HBO's Golden Globe Awards After Party - Los Angeles | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Legendarna glumica ostavila je veliki trag u svijetu filma i televizije, a zbog toga će joj uskoro biti uručena i prestižna nagrada

Slavna glumica Helen Mirren dobit će nagradu Cecil B. DeMille, koja će joj biti uručena u siječnju iduće godine prilikom dodijele 'Zlatnih globusa', prenosi People. Ova se velika čast dodjeljuje onima koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu televizije i filma.

BLISKI PRIJATELJI Helen Mirren i Pierce Brosnan oduševili na premijeri serije, držali su se za ruke i bili prisni...
Helen Mirren i Pierce Brosnan oduševili na premijeri serije, držali su se za ruke i bili prisni...

Helen Hoehne, predsjednica organizacije koja dodjeljuje prestižne 'Zlatne globuse', uz priopćenje da će glumici biti uručena važna nagrada rekla je: 'Helen Mirren je sila prirode i njena karijera je ništa manje nego izvanredna. Njene transcendentne izvedbe i predanost zanatu nastavljaju inspirirati generacije umjetnika i publike. Velika mi je čast dodijeliti joj nagradu Cecil B. DeMille'.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Ova nagrada koju će glumica primiti početkom iduće godine ime je dobila po legendarnom redatelju i glumcu koji je preminuo 1959. godine. Neke od poznatih osoba kojima je ova čast dodijeljena prijašnjih godina su i Elizabeth Taylor, Walt Disney, Sydney Poitier, Judy Garland, Tom Hanks, Audrey Hepburn, Meryl Steep, Robert Redford, Oprah Winfrey i Barbara Streisand.

2021 Cannes Film Festival
2021 Cannes Film Festival | Foto: Boesl/DPA/PIXSELL

Prilikom prošlogodišnje ceremonije dodjela 'Zlatnih globusa', spomenutu nagradu za doprinos ovoj industriji primila je glumica Viola Davis koja je u govoru koji je održala tom prigodom opisala kako je uopće odlučila baviti se ovim poslom. 'Moj život jednostavno nije imao smisla. I povrh svega toga, sve što su drugi ikad rekli je da nisam lijepa', priznala je te dodala: 'Usput, koji vrag znači 'lijepo'? Ja nisam bila lijepa. Ja sam samo željela biti netko'.

LEGENDARNA GLUMICA Helen Mirren: Feministkinja sam, ali idući James Bond mora biti muškarac, ne može biti žena
Helen Mirren: Feministkinja sam, ali idući James Bond mora biti muškarac, ne može biti žena

Slavnoj Helen Mirren ovo neće biti prva nagrada za njen rad i trud. Kroz svoju je karijeru osvojila i Oscara, a za nagradu 'Zlatni globus' bila je normirana nevjerojatnih 17 puta, a triput ju je i osvojila. Ova se glumica proslavila još 70-ih godina prošloga stoljeća , a osim u filmovima poput 'Kaligule', 'Excalibur', 'Kraljica' i 'Žena u zlatnom', utjelovila je i likove u Royal Shakespeare Companyju te na West Endu u Londonu.

storyeditor/2023-09-04/Screenshot_2023-09-04_at_12-18-35_Excalibur__1981_.jpg
Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama
ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...
NOVI IMIDŽ INFLUENCERICE

FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...

Nije tajna da obožava eksperimentirati izgledom, a posebno frizurama. Tijekom godina mijenjala je boje, dužine, stilove...
FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?
OSEBUJNA LJILJANA

FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?

Ljiljana Jurić dama je osebujnog stila, a javnosti se predstavila kao jedna od kandidatkinja popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Svoju je naklonost odlučila pokloniti 41-godišnjem farmeru Josipu Đerfi iz mjesta Suza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025