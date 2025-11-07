Helen Mirren dobiva još jedno priznanje: 'Ona je inspiracija...'

Slavna glumica Helen Mirren dobit će nagradu Cecil B. DeMille, koja će joj biti uručena u siječnju iduće godine prilikom dodijele 'Zlatnih globusa', prenosi People. Ova se velika čast dodjeljuje onima koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu televizije i filma.

Helen Hoehne, predsjednica organizacije koja dodjeljuje prestižne 'Zlatne globuse', uz priopćenje da će glumici biti uručena važna nagrada rekla je: 'Helen Mirren je sila prirode i njena karijera je ništa manje nego izvanredna. Njene transcendentne izvedbe i predanost zanatu nastavljaju inspirirati generacije umjetnika i publike. Velika mi je čast dodijeliti joj nagradu Cecil B. DeMille'.

ILUSTRACIJA

Ova nagrada koju će glumica primiti početkom iduće godine ime je dobila po legendarnom redatelju i glumcu koji je preminuo 1959. godine. Neke od poznatih osoba kojima je ova čast dodijeljena prijašnjih godina su i Elizabeth Taylor, Walt Disney, Sydney Poitier, Judy Garland, Tom Hanks, Audrey Hepburn, Meryl Steep, Robert Redford, Oprah Winfrey i Barbara Streisand.

Prilikom prošlogodišnje ceremonije dodjela 'Zlatnih globusa', spomenutu nagradu za doprinos ovoj industriji primila je glumica Viola Davis koja je u govoru koji je održala tom prigodom opisala kako je uopće odlučila baviti se ovim poslom. 'Moj život jednostavno nije imao smisla. I povrh svega toga, sve što su drugi ikad rekli je da nisam lijepa', priznala je te dodala: 'Usput, koji vrag znači 'lijepo'? Ja nisam bila lijepa. Ja sam samo željela biti netko'.

Slavnoj Helen Mirren ovo neće biti prva nagrada za njen rad i trud. Kroz svoju je karijeru osvojila i Oscara, a za nagradu 'Zlatni globus' bila je normirana nevjerojatnih 17 puta, a triput ju je i osvojila. Ova se glumica proslavila još 70-ih godina prošloga stoljeća , a osim u filmovima poput 'Kaligule', 'Excalibur', 'Kraljica' i 'Žena u zlatnom', utjelovila je i likove u Royal Shakespeare Companyju te na West Endu u Londonu.

