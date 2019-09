Helena Minić: 'Zatrudnim svaki put kada radim sa suprugom'

Malo šire haljine, baloneri, velike torbe, krupni kadrovi i situacija je riješena. Suprug me zafrkavao da će mi samo tjeme snimati ili lijevo i desno uho da se ne vidi trudnoća, ali evo sve je izvedivo kad je profesionalna ekipa u pitanju, počinje naš razgovor glumica Helena Minić Matanić (40). Sa suprugom, redateljem Daliborom Matanićem (44), kojeg od milja zove Dado, malo prije Božića očekuje treće dijete.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Glumica radi punom parom na snimanju treće sezone serije 'Novine'. Ispričala nam je da joj je ostalo još svega nekoliko scena da ih snimi, ali i kako ne snima previše. Dogodilo joj se da je jedanput pola dana bila na setu, ali smatra da to ne zahtijeva preveliki napor pa da mora nešto dizati ili trčati cijeli dan. U drugoj sezoni serije njezin lik, novinarka Vera Papo, prošla je kroz vrlo teška i različita profesionalna i privatna stanja jer su joj se izdogađale razne emocije i situacije gdje je sve živo bilo isprepleteno. Međutim, kaže nam glumica, treća sezona ispisana je u drugom ruhu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Svih nas neka takva iskustva moraju promijeniti. Je li nabolje ili gore, to ovisi o svakom od nas, ali ona je ostala vjerodostojna sebi i onom u što vjeruje. Mislim da je jedini način boriti se za svoju istinu, ovo drugo ne znam ima li smisla... Pa taman i da te većina ne odobri, bitno je da si miran sam sa sobom i da si zadovoljan. Zanimljivo mi je iz druge perspektive graditi njezin lik, na malo drukčiji način - priča.

S obzirom na to da su snimali u, kako se u glumačkom žargonu kaže, dva bloka, istaknula je da joj sad nije toliko naporno snimati kao što je to bilo prije dva mjeseca, iako je trbuščić od tada narastao.

- Bilo mi je baš loše. Puno sam povraćala i nisam mogla ni pola deci vode uzeti, pa sam na kraju završila na infuzijama. Mislim da sam sad čak i poletnija što se tiče energije. Od početka do zadnjeg tromjesečja sam evo ‘nepokretna’, ne mogu puno hodati, napravim par koraka i već ne mogu stajati, moram sjesti - ističe Helena. Dodala je kako su joj sve tri trudnoće gotovo identične jer povraća do petog ili šestog mjeseca trudnoće i tada prestaje, ali joj i dalje zna biti muka.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Zezam se da mi je to sad već postalo normalno stanje s obzirom na to da sam trudna treći put u četiri godine pa više ni ne znam kako je kad nisam trudna. Ali zato kad rodim, cijenim što znači pojesti nešto a da ti ne smrdi. Cijenim tada najjednostavnije stvari. Sve mi se izregulira. Čim uđem u sobu, jedva čekam bolničku hranu, uživam kao da sam u najskupljem restoranu na svijetu - iskreno nam govori. Ni kod ove trudnoće nije mogla izbjeći bapske priče koje joj 'proriču' spol djeteta. To joj je prilično zabavno.

- Volim kad mi pogađaju po položaju trbuha je li djevojčica ili dečko. Zasad imam i djevojčicu i dečka, a trbuh mi je identično izgledao u obje trudnoće. Znači, nema razlike pa mi je to zabavno. Zapravo sam dokaz da to nije istina - našalila se.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Trenutačno su u Zagrebu, a kako nam kaže vesela glumica, ljetna pauza ih je spasila. Tada je četveročlana obitelj bila u Istri. Veseli je što se uvijek uspiju organizirati, ma koliko god posla imali pa provedu kvalitetno vrijeme svi zajedno. Helena i Dalibor su prvo dijete, kćer Lolu (4), dobili nakon zajedničkog rada na hvaljenoj predstavi 'Thelma & Louise'. Tamo su se zaljubili pa poslije i vjenčali.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Njihova druga suradnja uključivala je predstavu i film 'Egzorcizam', nakon čega je par dobio drugo dijete, sinčića Maxa (2). Treći projekt je serija 'Novine”, a sada stiže i treće dijete, pa se glumica šali da iz svakog projekta s Daliborom proizađe dijete. S obzirom na to da su djeca mala, dobro joj dođe odmak od svakodnevice pa na setu zna reći: 'Hvala vam, malo ste me odmorili'. Glumačko-redateljski par naporno radi, ali Helena ne skriva da su joj tu od velike pomoći dvije gospođe zvane 'baka servis'.

- One nas spašavaju. Dadina mama uskače tu u Zagrebu puno, odlična je, a moram pohvaliti i moju mamu i skinuti joj kapu do poda jer je s nama neprestano od lipnja. Najprije sam je iz Pule dovela tu u Zagreb, onda smo je ‘držali’ mjesec dana jer tad mi je baš bilo zlo, a djeca su mala i zahtijevaju svoje. Onda smo svi otišli pokraj Pule gdje ljetujemo dva mjeseca i tad je bila s nama što bi se reklo 0-24. Da nema njih dvije, ovo bi bilo gotovo nemoguće - kaže.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Kćerkica ide u vrtić, a sina sad prilagođava kako bi uskoro krenuo u jaslice. Trećoj bebi braco i seka se jako vesele.

- Vidim na njima da su baš uzbuđeni, ali tu je uvijek neki kaos jer Maxa skidam iz pelena pa tu bude svega. Oni se ‘bore’ za svoje pozicije i to je normalno, tako da se i ja borim na sve strane. Educiram se i odem kod stručnih osoba porazgovarati za neke stvari i stvarno mi je to pomoglo jer su različite faze. Kroz to sam prolazila i kad se Max trebao roditi, sad prolazim s njih dvoje kad se treća beba treba roditi, tako da mi je sad već jasno i nastojim da oni to što bezbolnije dožive. Otpočetka su radosni zbog bebe, sad ćemo vidjeti je li to neko zatišje pred buru. Da me ne pokose kad dođe beba. Ali zasad je to velika idila - priča glumica.

Foto: Privatni album

Sa suprugom obožava raditi i, iako je ne diraju tuđa mišljenja, ne može vjerovati da ljudi i dalje prokomentiraju da se išla udavati tako da bi dobivala glavne uloge u njegovim projektima.

- Uvijek ispada dvosmisleno kad pričam o njemu jer kad kažem da mi je divno s njim raditi, onda kažu: ‘Ma, naravno, kad se preko kreveta radi i udala si se zbog glavnih uloga’. Pa kao što i vidite, nisam krenula u tom smjeru nego ka ostvarivanju glavnih uloga, onih majčinskih. I već imam tri Oscara i to mi je najveći benefit svega ovoga. Dado i ja smo muž i žena, ljubav najveća, mama i tata, pa onda još puno nekih drugih uloga i tek na kraju redatelj i glumica. I ovi prvi segmenti nam fenomenalno funkcioniraju jer nas ta ljubav vodi i drži. Obožavam raditi s njim, ali našla sam svoj put ka ostvarenju. Ne želim da sve baš bude zajedno. Puno se bolje osjećam kada sve rješavam što treba oko kuće, ali opet i da imam jednu satisfakciju koja nije vezana uz njegovu. To je najzdravije. Naravno da postoje umjetnici koji imaju svoje muze u životu, ali ne mislim da sam mu sad baš takva muza i inspiracija da sve moramo raditi zajedno, baš svaki projekt - otvoreno ističe.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Po pitanju tuđih stajališta ima jasno mišljenje. Zbog privatnih i poslovnih obveza ne bavi se onime što je u tuđem dvorištu.

- Svi imamo dovoljno ‘smeća’ u svom dvorištu da su mi pune ruke posla i ne želim gledati druge. Stvorila sam svoj planet, lijepo nam je i ne bavimo se drugima. Želimo mijenjati svijet u sebi, a ne oko sebe. A kad se Dado i ja profesionalno nađem i budemo na istom poslu, mi smo profesionalci i ne može se skužiti da smo muž i žena. Mislim da je to fer jer sam u najnormalnijoj poziciji kao i svi drugi kolege. Ako i komentiraju: ‘Aha, pa naravno da je u njegovoj seriji’...Joj, pa gdje bih trebala biti, unutar naše zemlje gdje se malo nečeg i stvara. To su mi sulude priče i govori više o drugima i o tome koliko smo zatrovani - govori simpatična glumica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Često čuje da ljudi kažu da su zbog djece puno propustili, da su mogli još uživati sami, ali ona se s time nikako ne slaže.

- Ništa nisam propustila u ove četiri godine. Ma kakvo propuštanje?! Pa hvala na dobitku! Tek sad shvaćam koliko pretjeruješ i fokusiraš se na nešto, a onda shvatiš da je stvarno najbitnije da si zdrav, da su ljudi oko tebe zdravi i da imaš mir - dodaje.

Helena je u velikim pripremama za dolazak prinove i priznaje da se šoping potpuno promijeni nakon što dobiješ djecu. Čak i kad ode sebi uzeti neku 'krpicu', završi na dječjem odjelu i ne može se pomoći.

- To je dobro jer znači da nisi sebičan. Ali je Dado vidio da to stalno radim pa mi je pomogao da me ‘dozove’ svijesti da shvatim da sam i ja tu podjednako bitna. Nezadovoljna majka znači nezadovoljnu djecu. Ako se ona osjeća zakinuto u bilo kojem segmentu, mislim da djeca to osjećaju. Znaju žene reći da su već godinama s djecom, a da su oni nezahvalni. Pa niste potpisali nikakav ugovor ili pakt, rodila si to dijete i trebaš se prepustiti tome - kaže.

Foto: Privatni album

Shvatila je da su joj djeca zadovoljna dok je gledaju kako čita i uči tekstove te vježba za ulogu. Vide njezin sjaj u očima i želju pa kažu da će i oni isto tako učiti.

- Ne možeš djeci reći da moraju prati zube ako ti to ne radiš. Mislim da ja njih ne odgajam jer su oni sad čisti i nevini i oni mene odgajaju. Moji klinci su mi napravili najbolju psihoterapiju - tvrdi.

S obzirom na to da su odlučili zadržati informaciju oko spola trećeg djeteta za sebe, samo nam je otkrila da u kući imaju spremnu i jednu i drugu robicu.

- Stalno sam vikala da se jedne moram riješiti, ali sad sam se jedne stvarno odlučila riješiti (haha). Došlo je vrijeme, a ova koja bude potrebna nju ću ostaviti. Ali imam i prijateljice koje imaju djecu, isto malo, tako da toga neće nedostajati - zaključuje. Pohvalila je supruga zbog svega što radi za njihovu malu zajednicu.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Genijalan je oko kućanskih poslova. Ne bismo imali uskoro troje djece da to baš ne funkcionira. On je sposoban muž, otac, spretan, brz, posvećen, emotivan, pun ljubavi, razumijevanja i strpljenja i to je više nego što sam si mogla poželjeti u životu. Svaka mu čast! Netko mora raditi, treba našu malu firmu prehraniti, on izbiva i nema ga. A onda kad smo zajedno, znamo kako da vrijeme posvetimo nama i obitelji - priča.

Vjerojatno kao i svaki roditelj male dječice, i Helena je zaboravila što znači spavanje.

- Šalim se da sam u jednom dugom izlasku već četiri godine i da se nisam vratila doma. Sad je malo bolje po pitanju spavanja, ali to se potrudila priroda da me malo umiri pred ovo treće dijete jer sam s Lolom i Maxom jedva lovila dva dana spavanja. Imaš osjećaj da ti kosa na glavi smeta od nespavanja. Kažem si: ‘Nekad si znala tulumariti cijele noći pa izvoli sad izdrži i ne jauči’. Ovo barem ima smisla, a ono nije imalo. Kad stignem, volim i sada ‘tulumariti’, ovo par dana u pauzama kad nisam trudna i kad ne dojim - šali se.

Foto: Privatni album

Od 1. siječnja dobila je status slobodne umjetnice. Imala ga je i prije, ali u trenutku kad se glumac zaposli, on taj status gubi. Tek kad ponovno izađu iz radnog odnosa, mogu se ponovno prijavljivati i čekati hoće li dobiti taj status.

- Presretna sam što sam ponovno u ‘slobodnjacima’. Razmišljam samo o nekoj najbližoj budućnosti, a to je porođaj za koji mjesec. Ali ne bojim se za sebe. Imam deset prstiju pa ako se ne budem bavila profesijom, sposobna sam i prati i čistiti ako treba. Radije ću onda nešto drugo raditi nego imati osjećaj da sam manje vrijedna i nepotrebna samo zato što sam trudna ili rodila. Teško je jer ima onih koji moraju planirati svoje trudnoće da bi ostale na poslu, mnoge dobiju otkaze zato što su ostale trudne, mnoge rode pa više nisu poželjne jer se misli da neće biti u potpunosti posvećene poslu... Mislim da su te teme i dalje pod tepihom i o tome se malo priča - rekla nam je za kraj.