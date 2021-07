Mnogi slavni glume uloge heroja u filmovima, no neki su i u stvarnom životu spašavanjem života postali heroji.

Leonardo DiCaprio

Osim što je jedan od najvoljenijih glumaca u Hollywoodu, Leonardo DiCaprio je doživio filmsku scenu i u stvarnom životu.

Dok je s prijateljima odmarao na brodu u blizini otoka St Barts, iznenada je začuo poziv u pomoć. Njegov brod je tada bio jedini u blizini, a oni su bili jedini koji su te pozive tada mogli čuti.

Ubrzo su okrenuli brod i krenuli prema uzvicima za pomoć. Tada su u vodi vidjeli čovjeka koji je bio vidno dehidriran kako jedva maše rukama prema glumčevom brodu.

- Trebao sam umrijeti – kroz suze je tada govorio čovjek koji je skoro 11 sati plovio nakon što je pao s broda.

Prije nego su ga predali službama, DiCaprio i njegovi prijatelji čovjeka su nahranili, dali mu vode i novu odjeću.

Čovjek je mislio kako halucinira kada je vidio poznatog glumca. Da ga DiCaprio tada uz prijatelje nije spasio, on ne bi preživio jer su ga pronašli samo sat vremena prije zalaska sunca i velikog nevremena koje je te noći zacrnilo more.

Kate Winslet

Čini se kako su u filmu 'Titanic' glumili sami heroji, uz Leonarda i Kate Winslet je postala herojima stvarnog života.

Kate je jednu noć spavala u kući Richarda Bransona s čijim je nećakom, Edwardom Abel Smithom u braku. Bližilo se nevrijeme, a nitko od njih nije mogao očekivati što će se iduće dogoditi. Odjednom su čuli glasan udarac i vidjeli svjetlost. Naime, munja je tada udarila u njihov dom te je kućom ubrzo krenuo širiti veliki požar.

Svi su počeli bježati iz kuće, a Kate se sjetila da se blizu njezine sobe nalazi soba Eve, Richardove majke. Eve je tada imala 90 godina i teško se kretala. Kate je ubrzo ušla u njezinu sobu, podigla Eve i počela s njom bježati na sigurno.

- Vječno ću joj biti zahvalan. Rekla mi je kako se osjećala kao da je u filmu, samo je čekala da redatelj kaže kraj, no taj kraj nikako nije dolazio – rekao je tada Richard.

Tom Cruise

Heroj u mnogim akcijskim filmovima nedavno se našao u kontroverzama zbog upitnog ponašanja na setu, no dokazao je i kako heroj može biti i kada se kamere ugase jer je tuđe živote spašavao više od jednog puta.

Prvu je spasio Elisabeth Shue na setu filma Koktel. Naime, Elisabeth je hodala prema repnom rotoru helikoptera koji su bili u funkciji.

- Kada se ti rotori miču, nevidljivi su ali te mogu ubiti u sekundi – rekao je tada kamerman Bill Bennet.

Kako je glumac ujedno i pilot, odmah je reagirao i potrčao prema Elisabeth. Skočio je na nju i uspio ju uhvatiti samo za noge. Oboje su pali na zemlju a ona je, vidno uzrujana, vikala na njega 'Zašto si to napravio?'. On je samo pokazao prstom u rotor i uzvratio 'Skoro si umrla!'. U tom trenutku izgubila je svu boju u licu, a on ju je odveo nazad na sigurno.

Drugi herojski čin ovoga glumca dogodio se 1996. godine kada je Heloisu Vinhas udario automobil u Santa Monici. Vozač je pobjegao, a Cruise se našao u blizini.

Ubrzo je dotrčao do nje i nazvao hitnu pomoć. Kada je saznao da Heloisa nema zdravstveno osiguranje, odlučio je platiti sve troškove liječenja koji su koštali 7,000 dolara.

Nakon oporavka je privremeno ostao u kontaktu s djevojkom kako bi vidio kako oporavak napreduje i je li joj potrebno dodatno liječenje.

Jamie Foxx

Glumac je 2016. vozio cestom u Kaliforniji kada je vidio drugi automobil koji je skrenuo s ceste, upao u kanal i nekoliko se pota prevrnuo.

Automobil je počeo gorjeti, a čovjek je i dalje bio u njemu, pisao je tada ABC News.

Jamie je odmah izašao iz svog automobila i dotrčao do gorućeg gdje je, uz pomoć bolničara koji je tada bi u blizini, odrezao pojas unesrećenog i maknuo ga od automobila. Vatrogasci, koji su došli nešto kasnije, svjedočili su kako je automobil u potpunosti izgorio.

Vozač Kyle završio je u bolnici s opeklinama i ozljedama glave, vrata, prsa i kukova, no preživio je.

- Nisam heroj, samo sam morao pomoći – rekao je tada Jamie za ABC News.

Benedict Cumberbatch

Kada se vozio u taxiju ulicama Londona, zapazio je četvoricu pljačkaša kako tuku biciklista. Čim je to vidio, rekao je taksistu da zaustavi automobil, istrčao je van i vikao 'Ostavite ga na miru!'.

Hvatao je pljačkaše i vukao ih s prebijenog biciklista koji je tada već ležao na podu. Pokušali su tada nasrnuti na zvijezdu Sherlock Holmesa, no on se uspio obraniti. Napadači su ubrzo pobjegli.

- Pitao je biciklista kako je, kada mu je odgovorio da je dobro, Benedict ga je samo zagrlio – rekao je tada vozač taksija koji je šokirano gledao incident.