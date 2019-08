Hervatin u suzama: 'Borim se i veselim svakom danu s ocem...'

Borim se kao lav i veselim se svakom danu s ocem, rekao nam je kroz suze Nenad Hervatin (39). Bivši televizijski voditelj priprema se s ocem Josipom Novoselom za još jednu operaciju koja je zakazana za 4. rujan. Nakon prvotne operacije fistula nije dobro sjela te se mora prebaciti na drugo mjesto.

- Dobio je temperaturu, razvio se upalni proces, sužavaju mu se krvne žile. Otac je trenutno na antibiotiku - objašnjava nam Nenad. Iako se ne radi o kompliciranoj operaciji, Hervatin nam je dao oca Josipa na telefon koji je izrazio brigu za nadolazeći zahvat.

Foto: Privatni album

- Strah me operacije, ali izdržat ću to sve - rekao nam je Josip. Maloj obitelji najveću podršku pružaju prijatelji iz Zagreba te obitelj Josipa Novosela, s obzirom na to da Josip nije biološki otac Nenadu. No, to ne predstavlja prepreku bivšem voditelju koji voli Josipa poput pravog oca.

- Nakon smrti majke u veljači, nitko od moje strane obitelji nije nijednom nazvao. To je prestrašno - govori voditelj koji se 24 sata dnevno brine oko oca.

Foto: Privatni album

- Našao sam se u novoj situaciji koja zahtjeva stalnu koncentraciju. Dobro se snalazim. Postali smo najbolji prijatelji - komentira Hervatin koji je posljednjih osam mjeseci bez posla. Hervatin se s malih ekrana prebacio u poduzetništvo, a zbog situacije s ocem, posljednjih osam mjeseci nema posao. Unatoč tome što HZZO pokriva troškove nadolazeće operacije, Hervatin nas je zamolio da podijelimo bankovni račun Josipa Novosela kako bi pomogli prikupljanju sredstava za osnovne životne troškove.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Hvala svim dobrim ljudima na to donaciji od deset ili 20 kuna. Puno nam je to pomoglo. Beskrajno smo zahvalni oboje - zaključio je drhtavim glasom bivši voditelj. Ako želite pomoći Josipu Novoselu i njegovom sinu Nenadu Hervatinu oko pokrivanja troškova, novac možete uplatiti na sljedeći broj računa:

JOSIP NOVOSEL HR6224070003215813553