HGU predlaže Jadroliniji: 'Neka novi brod nosi Oliverovo ime kao spomen na vječni trag...'

Na inicijativu Tomislava Mrduljaša, Izvršni odbor u ime HGU Split uputio je prijedlog da novi brod u floti Jadrolinije koji će ploviti na relaciji Split- Vela luka -Split nosi ime Oliver Dragojević ili samo Oliver, javlja Slobodna Dalmacija.

- Bio je običan veliki čovjek koji je pjesmom ušao u naše domove i postao članom naših obitelji, postao nam znancem. Najveći glazbenik među pjevačima i najveći pjevač među glazbenicima, iscjelitelj pjesmom za sva raspoloženja i svačiju dušu, čovjek čija se pjesma prihvaćala kao terapija. Oliver je za života ostavio neizbrisiv 'trag u beskraju'. Mislimo da nema čovjeka koji se ne bi potpisao ispod ovih rečenica Igora Brešana i da nema onog koga nije dotaknuo neki otpjevani stih pjesme koju je nosio glas Olivera Dragojevića - poručio je Tomislav Mrduljaš.

Objasnio je kako je pokojni pjevač bio veliki umjetnik te kako je upravo Oliver Dragojević dao mnogo svom mjestu i narodu. Njegove pjesme su i danas u srcima mnogih, a dati ime novom brodu u floti Jadrolinije bi bile pečat njegovom doprinosu u glazbi.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija

- Je li uopće moguće opisati svu veličinu kakvom je Oliver bio? Kao čovjek volio je svijet oko sebe, more , ljude koje je pjesmom uveseljavao, tješio, pružao nadu. Volio je svoju Vela Luku i svoj Split... Oliver je bio neusporediva glazbena veličina, besprijekoran glazbenik, istovremeno opušten, običan čovjek i 'morski vuk'. More i pjesma su ga određivali i uvijek je govorio: 'Ne dam nikom da nam dira naše more'. Naš Oliver, upravo je Jadrolinijinim katamaranom 'otplovio' na svoju posljednju plovidbu iz Splita do Vele Luke' - navodi Mrduljaš.

Pojasnio je i kako bi novi brod u floti Jadrolinije nazvan njegovim imenom povezivao dva grada, koja su pjevaču bila draga te tako bi sačuvali uspomenu na njega.

Foto: Davor Javorovic/Vecernji list

- Time bi brod u sjećanje na znamenitog pjevača i glazbenika, veloluškog Splićanina upravo povezivao Oliverova dva najdraža grada. Brod 'Oliver' kao spomen na vječni trag koji je Oliver ostavio u naslijeđe generacijama svojih obožavatelja diljem svijeta. Ponosno sačuvajmo uspomenu na velikog umjetnika čije su pjesme spajale svijet i brisale granice, te ugostimo brojne prijatelje, domaće i strane turiste na brodu koji će nositi Oliverovo ime. Pokažimo svima da cijenimo naše najveće umjetnike koji su stvarali našu glazbeno kulturnu baštinu i kolika je bila njihova ljubav prema moru i domovini.

- Što bi bilo prirodnije nego jedan brod nazvati imenom 'čovika od mora', mislimo da ni jedan spomenik ni ulica ne bi bolje nosila Oliverovo ime.

- Budimo ponosni na to što nam je ostavio na čuvanje, to što smo imali sreću poznavati ga i živjeti u 'njegovom vremenu'. Zajedno zaplovimo brodom 'Oliver' u muzej Olivera, te dane 'Olivera' u njegovoj Veloj Luci - zaključio je Mrduljaš.