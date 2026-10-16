Hilary Swank kritiziraju zbog kasne trudnoće: Ona odgovorila

Hilary Swank (52) očekuje treće dijete sa suprugom Philipom Schneiderom. O kritikama koje žene doživljavaju zbog djece u kasnijoj dobi govorila je u razgovoru s Drew Barrymore. Swank je istaknula da se muškarci zbog roditeljstva u starijoj dobi ne suočavaju s istim reakcijama.

- Žene dobivaju mnogo kritika zbog toga što imaju djecu u starijoj dobi, ali muškarci ne. To je zanimljivo - rekla je Hilary Swank voditeljici i kolegici Drew Barrymore, piše Page Six.

Barrymore, majka dvoje djece, složila se da je riječ o neobičnom dvostrukom mjerilu. Primijetila je da muškarci mogu postati očevi i u osamdesetima te podsjetila Swank da ni njoj, koja je djecu dobila u četrdesetima, ljudi nisu uvijek pružali podršku. Glumica je 2023. u 48. godini sa Schneiderom dobila blizance Aju i Ohma.

- Jedna mi je žena rekla: Kako se usuđujete? Prestari ste - prisjetila se Swank u razgovoru s Barrymore.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Swank je objasnila da joj je žena to rekla jer joj je otac bio najdraža osoba, a preminuo je dok je ona bila u dvadesetima. Glumica je razumjela njezinu bol jer je i sama izgubila oca, kojeg je smatrala jednom od najdražih osoba na svijetu. Ipak, zaključila je da bi radije bila rođena i upoznala takvu osobu nego da je nikad nije imala priliku upoznati.

- Radije bih bila rođena i imala tu osobu, koja mi je bila najdraža, nego da je uopće nisam imala - rekla je Swank Drew Barrymore.

Glumica je trudnoću objavila u srijedu na Instagramu. U videu su ona, Schneider i blizanci plesali u mraku, s ukrasnim svjetlećim štapićima pričvršćenima na odjeću. Swank je uz snimku pokazala trudnički trbuh i u šali napisala da je njezin sljedeći projekt planiran za prosinac.

*uz korištenje AI-ja