Hiljson nam otkriva zašto pjeva 'Leteće medvjediće': Doletjeli su mi u glavu, šokirala me reakcija

Treći dan EXIT festivala razni izvođači zabavljali su posjetitelje na 40 pozornica. Među njima je bio i zagrebački glazbenik Hiljson Mandela (30), koji je napravio spektakl na Fusion stage-u. Hiljson je sa svojim bendom KUKU$ već nastupao na EXIT-u, a ovo mu je bio prvi solo nastup na festivalu. Pričali smo s Mandelom uoči njegovog nastupa, a otkrio nam je svoja očekivanja od nastupa.

- Očekujem visoku razinu energije, očekujem priljev nekih ljudi koji će me možda prvi put čuti. Mislim da će se i oni oduševiti, ja bih volio to misliti. To nisu očekivanja, to su neke nade i želje. Definitivno, ono što mogu reći je da ljudi mogu očekivati dobar show kao i uvijek - rekao nam je Hiljson koji je svojim nastupom svakako ispunio očekivanja publike.

Na svojim nastupima ovaj zagrebački treper često otpjeva i pjesme koje nisu njegove, a poznat je po svojoj obradi uvodne pjesme iz animirane serije 'Mali leteći medvjedići'. Otkrio nam je kako je došlo do toga da baš tu pjesmu često pjeva na svojim nastupima.

- Doletjeli su. Ja mislim da je to prvi put doletjelo u glavu na Nokautu na Bjelašnici, mislim da sam tamo imao nastup i bila mi je prazna glava. Nešto je bilo između pjesama, a često znam tako imati nekakve skečeve, neku zezanciju s publikom, doslovno su mi u glavi bili 'Leteći medvjedići'. Ne znam kad sam to zadnji put čuo, kad sam gledao to uopće, ali takve neke stvari ti se urežu u pamćenje, kao vožnja biciklom. Tada sam to ispalio i bilo je toliko dobro prihvaćeno, izgledalo je kao da je svima to tada bilo u glavi. To je odmah kotiralo visoko. Nakon toga sam išao vidjeti hoće li i kod više ljudi to dobro proći, tad sam shvatio da je to kulturološki fenomen i da je tu u pitanju ipak neka kolektivna svijest i neko sjećanje na bezbrižnije dane - rekao nam je.

Sastav KUKU$, u kojemu Hiljson pjeva uz Gocu R.I.P.-a i Iso Mikija, nedavno je predstavio prvi NFT album u Hrvatskoj. Uskoro će u zagrebačkom Domu sportova održati svoj najveći koncert ikad, a trenutačno ga promoviraju.

- Izbacili smo album 'KUKU$ X' povodom 10. obljetnice benda. Slavimo 10 godina postojanja benda i karijere u Domu sportova 7. listopada. To je 10 godina ludila, 10 godina nije malo. Bilo što da u Hrvatskoj uspije 10 godina mislim da treba proslavit pa bar u svoja četiri zida - rekao nam je Hiljson.

Nakon nastupa na EXIT-u, Hiljsona čeka posao. Uz svoje samostalne projekte, radi i na projektima za svoj bend Prazna lepinja, u kojemu Hiljson pjeva i svira saksofon.

- U planu su nastupi koji su već dogovoreni. Prvi put idemo na neke lokacije, gdje nikad nisam bio dosad u životu. Imam dosta suradnji s klijentima koje isto radim paralelno sa snimanjem materijala za samostalni projekt u studiju. Uz to, dečki iz benda Prazne lepinje su pripremili desetak pjesama za njihov novi album, tako da moram preslušati sve to, napisati tekstove, imam zapravo hrpu posla. Nadam se da ću u svom tom ludilu uspjeti odvojit malo vremena i otići do Dubrovnika odmorit malo. Volio bih otići i u Kostariku, tamo imam rođake koji su više puta bili u Hrvatskoj, a ja nikad nisam bio tamo - otkrio nam je.