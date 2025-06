Hlače? Ma kakve hlače! Charlize Theron pokazala vitku figuru na premijeri, evo u čemu je došla

Slavna glumica Charlize Theron privukla je svu pažnju na premijeri filma 'The Old Guard 2' u Hollywoodu u srijedu. Oskarovka koja će ovog kolovoza napuniti 50 godina, oduševila je okupljene svojom odjevnom kombinacijom koja je itekako naglasila njezinu vitku figuru. Naime, Theron se odlučila za crnu mrežastu kombinaciju, uz crni grudnjak i donji dio visokog struka, a na to je obukla sako i sve upotpunila crnim čizmama.

Foto: Mario Anzuoni

Svoju prepoznatljivu plavu kosu je svezala u dupli rep.

Na crvenom tepihu pozirala je s kolegama iz filma među kojima su Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, KiKi Layne, Henry Golding te Uma Thurman koja ju je entuzijastično pozdravila. Film 'The Old Guard 2' prvi je film na kojem Theron i Thurman surađuju.

Foto: Mario Anzuoni

- Velika Uma Thurman! Ona je legenda! Na setu nam je bilo odlično, mislim da je bilo točno kako smo i priželjivale. Ona je, za mene, jedna od najvećih glumica. Obožavam sve njezine uloge - rekla je Theron nedavno za The View, prenosi Daily Mail.

Prvi film izašao je 2020. godine, a nastavak stiže na Netflix 2. srpnja.

POGLEDAJTE NAJAVU: