EMOTIVNA OBJAVA

Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer i proslavila deset godina ljubavi sa suprugom

Piše Zrinka Medak Radić,
Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer i proslavila deset godina ljubavi sa suprugom
Foto: antonio ahel

Poznata pjevačica objavila je obiteljsku fotografiju kojom je suprugu zahvalila za deset godina ljubavi iz koje su dobili i dvoje djece

Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović podijelila je na svom Instagram profilu iznimno emotivnu obiteljsku fotografiju, a dirljivim prizorom i porukom upućenom suprugu Filipu Živojinoviću oduševila je stotine tisuća svojih pratitelja.

Na emotivnoj fotografiji Aleksandra pozira u zagrljaju supruga Filipa, dok s ljubavlju gleda njihovog sina Aleksandra koji nježno ljubi svoju tek rođenu sestru. U centru pažnje je malena Aria, najnovija članica obitelji, koja mirno spava, a ovo je ujedno i prvi put da ju je pjevačica pokazala javnosti. Uz ovu idiličnu scenu, Prijović je napisala kratku, ali snažnu poruku kojom je obilježila desetu godišnjicu veze sa suprugom: "Prije 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za 10 najljepših godina".

Foto: Instagram/Aleksandra Prijović

Fotografija je dočekana s velikim oduševljenjem, a komentari su se nizali u sekundi. Poruke poput "Predivni", "Jao Bože" i nebrojena srca ispunila su prostor ispod objave.

Aleksandri će idućih dana biti napeto budući da je za doček Nove 2026. godine očekuju čak dva nastupa - dnevni u Zagrebu te večernji u beogradskom Sava Centru. Uz to, poznato je da pjevačica već neko vrijeme radi na svom četvrtom studijskom albumu, u koji je navodno uložila čak 200.000 eura, a na kojem je nekoliko pjesama napisao i njezin suprug Filip.

