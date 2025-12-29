Pjevačica i bivši nogometaš otputovali su u New York, gdje su ih dočekali snijeg i niske temperature. Franka je s pratiteljima podijelila djelić atmosfere, a par je posjetio i kazalište
Zimski bijeg poznatog para: Franka Batelić i Vedran Ćorluka uživaju u snježnom New Yorku
Pjevačica Franka Batelić Ćorluka sa suprugom Vedranom Ćorlukom ovih dana boravi u New Yorku, gdje su odlučili uzeti kratki predah i uživati u zajedničkom putovanju.
Po dolasku ih je dočekalo zimsko vrijeme i snijeg, što je Franka podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Iako hladnoća i zaleđene ulice nisu bile idealne za šetnju, par je ipak iskoristio vrijeme za razgledavanje grada.
Franka je otkrila kako nije ponijela odgovarajuću obuću za snijeg, zbog čega joj kretanje gradom nije bilo najlakše, no cijelu situaciju je komentirala s dozom humora.
Tijekom boravka u New Yorku, par je posjetio i kazalište te pogledao predstavu „Čekajući Godota“, u kojoj glume Keanu Reeves i Alex Winter. Franka je taj izlazak izdvojila kao jedan od posebnih trenutaka putovanja.
Osim toga, pjevačica se susrela i s rođakinjom, a dio atmosfere s putovanja podijelila je kroz fotografije i kratke objave.
Unatoč hladnom vremenu, Franka Batelić i Vedran Ćorluka očito uživaju u svakom trenutku svog boravka u New Yorku.
