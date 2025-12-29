Obavijesti

BRAČNI ODMOR

Zimski bijeg poznatog para: Franka Batelić i Vedran Ćorluka uživaju u snježnom New Yorku

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Pjevačica i bivši nogometaš otputovali su u New York, gdje su ih dočekali snijeg i niske temperature. Franka je s pratiteljima podijelila djelić atmosfere, a par je posjetio i kazalište

Pjevačica Franka Batelić Ćorluka sa suprugom Vedranom Ćorlukom ovih dana boravi u New Yorku, gdje su odlučili uzeti kratki predah i uživati u zajedničkom putovanju.

Po dolasku ih je dočekalo zimsko vrijeme i snijeg, što je Franka podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Iako hladnoća i zaleđene ulice nisu bile idealne za šetnju, par je ipak iskoristio vrijeme za razgledavanje grada.

Foto: Instagram

Franka je otkrila kako nije ponijela odgovarajuću obuću za snijeg, zbog čega joj kretanje gradom nije bilo najlakše, no cijelu situaciju je komentirala s dozom humora.

Tijekom boravka u New Yorku, par je posjetio i kazalište te pogledao predstavu „Čekajući Godota“, u kojoj glume Keanu Reeves i Alex Winter. Franka je taj izlazak izdvojila kao jedan od posebnih trenutaka putovanja.

Foto: Instagram

Osim toga, pjevačica se susrela i s rođakinjom, a dio atmosfere s putovanja podijelila je kroz fotografije i kratke objave.

Unatoč hladnom vremenu, Franka Batelić i Vedran Ćorluka očito uživaju u svakom trenutku svog boravka u New Yorku.

