Hm, što ovo znači? Blankin muž 'maknuo' prsten i objavio fotku s kratkom porukom: 'Moj put'

Belgijski novinar Ruben van Gucht (37) napravio je naizgled male promjene na svojem Instagram profilu, no one su mnogima 'zapele' za oko. Suprug naše bivše atletičarke Blanke Vlašić u opisu svog profila imao je emotikon prstena uz naziv Blankinog profila, a sada je to izbrisao te ostavio samo ime njihovoj sina Monda.

A objavio je i novu fotografiju s kratkom porukom.

- Moj put - napisao je uz fotografije sebe kako se uspinje po stepenicama u prirodi.

Ranije su njegove izjave izazvale burne reakcije javnosti jer je rekao kako on i Blanka prakticiraju 'otvoreni brak'. Priznao je i da Blanka zna tko su njegove partnerice, no da ne otkriva detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - ispričao je sportski novinar u televizijskoj emisiji 'Het Huis'.

Istaknuo je tada i da se njihov dogovor temelji na povjerenju i iskrenosti.

Belgijski novinar se u lipnju ove godine javljao uživo iz hotelske sobe u televizijsku emisiju. Tad su na krevetu u pozadini gledatelji primijetili ženske noge. Van Gucht je kasnije u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao da su to bile Blankine noge.

Foto: Screenshot/

- To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno - rekao je tad Ruben.

Blanka i Ruben oženili su se 2022., a iste godine dobili su i sina Monda. On je, sudeći prema fotografijama, nedavno bio u Splitu, na dvostrukom slavlju. Blanka je tada slavila 41., a Mondo 2. rođendan.