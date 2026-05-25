HNK priprema opernu matineju za veliku obljetnicu praizvedbe

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu obilježava 150 godina od praizvedbe opere "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca, jednog od najvažnijih i najizvođenijih djela hrvatske operne baštine. Jutarnja izvedba opere bit će 2. lipnja u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u sklopu programa obilježavanja velike obljetnice praizvedbe iz 1876. godine.

Već pri svojoj praizvedbi opera je doživjela izniman uspjeh, koji je zadržala sve do danas, ostajući simbol hrvatske glazbene i kulturne baštine. Tematizirajući posljednje dane sigetske obrane i junačku pogibiju Nikole Šubića Zrinskog, opera donosi snažnu priču o hrabrosti, odanosti, zajedništvu i žrtvi. Zajčeva glazba, monumentalni zborski prizori i dojmljive arije desetljećima osvajaju publiku, a posebno mjesto zauzimaju potresna zakletva sigetskih junaka i legendarni zbor "U boj, u boj!", jedna od najprepoznatljivijih stranica hrvatske operne literature.

Veliku popularnost djelo može zahvaliti portretiranju stvarnog junaka iz hrvatske povijesti koji je u teškim uvjetima osmanlijske najezde spasio Slavoniju od potpuna porobljavanja. Iako nije uspio spriječiti Osmanlije u osvajanju nekih gradova, Zrinski je hrabro poginuo braneći Siget. Osim iznimno domoljubna ozračja koje prevladava u operi, bitno obilježje Zajčeva rukopisa vidljivo je i u diferenciranu prikazu dvaju suprotnih svjetova, od kojih svaki nosi svoja obilježja.

Posebna vrijednost opere očituje se i u slojevitom prikazu dvaju suprotstavljenih svjetova, kao i u snažnoj dramaturškoj i glazbenoj ulozi ženskih likova Eve i Jelene. Upravo zato Nikola Šubić Zrinjski i danas snažno komunicira s publikom, jer u središtu ove opere nije samo povijesni događaj, nego i univerzalna pitanja odgovornosti, slobode i snage zajedništva. Ulaznica je u prodaji još vrlo malo.