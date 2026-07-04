HNK Zagreb dodijelio nagrade svojim istaknutim umjetnicima

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i u sezoni 2025./2026. dodijelilo je u subotu godišnje nagrade svojim umjetnicima za najistaknutija ostvarenja u Drami, Operi i Baletu kao priznanje umjetničkoj izvrsnosti i kontinuiranom doprinosu ansambala repertoaru i umjetničkom profilu HNK.

Priznanja dobitnicima svečano je uručila intendantica HNK Iva Hraste Sočo te im čestitala na iznimnom umjetničkom doprinosu i ostvarenim rezultatima tijekom sezone na predanom radu i posvećenosti umjetnosti.

Nagrada Mila Dimitrijević za najbolju žensku ulogu u Drami pripala je Ani Begić Tahiri za ulogu gospođe Cheveley u predstavi Idealan muž Oscara Wildea, premijerno izvedenoj 5. lipnja u režiji Aleksandra Popovskog. Dobitnik Nagrade Mila Dimitrijević za najbolju dramsku mušku ulogu je Krešimir Mikić za ulogu vikonta Goringa u istoj predstavi.

Zagreb: HNK završio kazališnu sezonu koncertom "Devedesete – godine koje pamtimo" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nagrada Marijana Radev za najbolju žensku opernu ulogu dodijeljena je sopranistici Evelin Novak za ulogu Elizabete u operi Tannhäuser Richarda Wagnera. Dobitnik Nagrade Vladimir Ruždjak je bariton Ljubomir Puškarić za dvije uloge ostvarene tijekom sezone – Amonasra u Verdijevoj operi Aida i Wolframa von Eschenbacha u Wagnerovu Tannhäuseru.

Godišnju nagradu Ana Roje osvojila je Hinako Shinzaki, ostvarivši umjetnički iskorak i potvrdivši se kao jedna od najperspektivnijih mladih umjetnica Baleta HNK-a u Zagrebu. Nagradu Oskar Harmoš za najbolje muško baletno ostvarenje osvojio je prvak Baleta HNK u Zagrebu Pavel Savin, koji je tijekom sezone ostvario vrhunska umjetnička postignuća te potvrdio status jednog od vodećih interpreta klasičnoga baletnog repertoara.

O dobitnicima godišnjih nagrada odlučivala su ocjenjivačka povjerenstva Drame, Opere i Baleta. U u povjerenstvu za Dramu bili su predsjednica Helena Buljan te članice Željka Turčinović i Martina Petranović. Ocjenjivačko povjerenstvo Opere činile su predsjednica Zrinka Matić te članice Hana Breko Kustura i Zdenka Weber, a u povjerenstvu Baleta bili su predsjednik Dubravko Kolšek te članovi Svebor Sečak i Mateja Pučko Petković.

Ove je sezone, prvi put u povijesti HNK u Zagrebu, dodijeljena i nova strukovna nagrada, Dražen Martinjak Žika za najboljeg djelatnika Službe tehnike. Prva dobitnica toga priznanja je dugogodišnja djelatnica Službe tehnike Nevenka Čubanec, kojoj je nagrada dodijeljena kao priznanje za dugogodišnji predani rad, izniman profesionalizam i vrijedan doprinos radu Kazališta tijekom cijeloga njezina radnog vijeka.

Dodjeli su, među ostalima, nazočili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman.

Nakon dodjela nagrada održan je koncert 40-ak pjesama "Devedesete koje pamtimo" u izvedbi umjetnika Drame, Opere i Baleta HNK-a i glazbenika koji je okupio brojne građane.