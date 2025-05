Holivudska drama! Taylor Swift žali što je upoznala Blake Lively

Pjevačica Taylor Swift navodno je prekinula prijateljstvo s glumicom Blake Lively nakon što je uvučena u njezinu pravnu dramu s kolegom iz film 'It Ends With Us' Justinom Baldonijem, javlja Page Six.

- U ovom trenutku, kad bi Taylor imala jednu želju, bila bi da nikad nije ni upoznala Blake. Iako je u njihovu odnosu bilo i lijepih trenutaka, problemi vezani uz Baldonijev slučaj sada su ih zasjenili. Kad se Taylor osvrne na njihovo prijateljstvo, shvaća da nije vrijedilo sveg stresa kroz koji ju je Blake provela - ispričao je izvor.

- Taylor je zapravo olakšanje što je odnos završio. Predugo je tolerirala Blakeine ispade jer je odana prijateljica. Tek drama oko filma ‘It Ends With Us‘ natjerala ju je da konačno povuče crtu - dodao je izvor.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Bivša zvijezda serije 'Tračerica' navodno je 'uvijek željela biti vođa grupe', a Swift ju je često morala 'smirivati'. Partner pjevačice Travis Kelce, koji je nedavno prestao pratiti Blakeinog supruga Ryana Reynoldsa na Instagramu, navodno slijedi Taylorin primjer u prekidu odnosa.

- Taylor i Travis zgroženi su ponašanjem Blake i Ryana i načinom na koji su pokušali iskoristiti Taylor u svojoj borbi protiv Justina Baldonija. Odlučni su u tome da zauvijek prekinu odnose s tim glumačkim parom - rekao je izvor.

Foto: Caitlin Ochs

Podsjetimo, Taylor Swift spomenuta je u Baldonijevoj tužbi vrijednoj 400 milijuna dolara protiv Lively i Reynoldsa, podnesenoj u siječnju. Justin Baldoni optužio je Lively da je koristila svoje prijateljstvo sa Swift kako bi stekla kontrolu nad setom filma 'It Ends With Us'.

Ranije ovog mjeseca Baldonijev pravni tim tvrdio je da je odvjetnik Blake Lively prijetio objavom privatnih poruka između nje i Swift ako pop zvijezda ne pruži javnu podršku Lively. No, glavni Blakein odvjetnik Michael Gottlieb oštro je odbacio te optužbe.

Također, Taylorin glasnogovornik ranije je odbacio tvrdnje da je dobitnica Grammyja imala ikakvu ulogu u filmu 'It Ends With Us' ili dramama na setu.

- Taylor Swift nikad nije kročila na set tog filma, nije bila uključena u odabir glumaca ni u kreativne odluke, nije skladala glazbu, nije vidjela montažu ni vodila bilješke. Film It Ends With Us vidjela je tek tjednima nakon njegove premijere jer je 2023. i 2024. bila na svjetskoj turneji - izjavio je.

Foto: Caitlin Ochs