Holivudska glumica preminula u 77. godini od srčanog udara

Glumica Carol Lynley umrla je u utorak u dobi od 77 godina u svom domu u Los Angelesu, prenosi portal The Sun.

Foto: Instagram

Zvijezda originalne 'The Poseidon Adventure' je pretrpjela srčani udar, rekao je njezin prijatelj glumac Trent Dolan. Izvijestili su da je glumica mirno umrla u snu.

Njezina kćer, Jill Selsman, za nju je izjavila da je voljela glumiti isto koliko je voljela i odlaziti u kino. Lynley, rođena 1942. godine u New Yorku, započela je svoju karijeru kao dječji model.

Foto: Instagram

Godine 1958. igrala je glavnu ulogu tinejdžerke koja je očajnički tražila pobačaj u predstavi 'Blue denim' na Broadwayu. Glumila je i u filmskoj verziji iz 1959. godine, što joj je donijelo i nominaciju za Zlatni globus. Glumila je i u filmovima 'Return to Peyton Place' (1961), 'The Pleasure Seekers' (1964) i 'Bunny Lake Is Missing' (1965).

Uloga po kojoj je ona postala najpoznatija bila je ona pjevačice Nonnie Parry u filmu katastrofe 'The Poseidon Adventure' iz 1972. godine.

Foto: Instagram

- Svi su željeli tu ulogu - rekla je glumica u jednom od svojih intervjua. Pojavila se i kao gostujuća uloga u serijama 'Kojak' (1977), 'Hawaii Five-O' (1978), 'The Love Boat' (1979).

Lynley, koja je imala dugu vezu s voditeljem talk showa Davidom Frostom, također je izlazila s Frankom Sinatrom, a bila je u braku s publicistom Michaelom Selsmanom.

Foto: Instagram

- Ako postoji svijet iza ovog, ona pleše sa svojim velikim prijateljem Fredom Astaireom i uživa u svom novom životu onoliko koliko je uživala u svom prethodnom - rekla je njezina kći, prenosi Huffpost.