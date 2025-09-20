Holivudska legenda ulaže 250 milijuna dolara: Robert De Niro gradi luksuzni raj na plaži

Slavni glumac Robert De Niro ne prestaje iznenađivati, a ovoga puta to je učinio poslovnim pothvatom koji je odjeknuo svijetom. Ugledni britanski list The Telegraph na svom je Instagramu otkrio detalje o glumčevom ambicioznom projektu – luksuznom resortu vrijednom 250 milijuna dolara na Karibima.

U objavi koja prikazuje De Nira na idiličnoj pješčanoj plaži, The Telegraph otkriva kako glumac svoje poznato ugostiteljsko carstvo Nobu širi na otok Barbudu. Novi resort, nazvan "The Beach Club Barbuda", bit će smješten na plaži princeze Diane, jednoj od najnetaknutijih na Karibima. Kompleks će uključivati "Nobu Beach Inn" i privatne vile čije će se cijene kretati od 12 milijuna dolara, a otvaranje je planirano za početak 2026. godine. De Niro ističe kako je cilj projekta stvoriti radna mjesta za lokalno stanovništvo uz očuvanje prirodnih ljepota otoka, u koji se zaljubio na prvi pogled. "Bilo je jednostavno predivno", prenosi list glumčevu izjavu.

Objava je izazvala lavinu reakcija. Dok su mnogi pratitelji oduševljeni viješću i podržavaju glumčev poduhvat komentarima poput "Volimo ovu vijest", drugi su izrazili zabrinutost. "Wow... zaljubio se u netaknutu plažu i sada će je prekriti betonom... tužno", napisao je jedan korisnik, pokrenuvši raspravu o održivosti ovakvih projekata. Bilo je i onih koji nisu znali za De Nirovu povezanost s poznatim brendom: "Nisam znao da je on vlasnik Nobua!!".

