Holivudski div nježnog srca: Ožiljak od 140 šavova postao mu je zaštitni znak u karijeri

Jason Momoa rođen je 1. kolovoza 1979. godine u Honoluluu na Havajima. Iako je rođen na pacifičkom otočju, djetinjstvo je proveo u američkom gradiću Norwalk, gdje ga je nakon razvoda roditelja odgajala majka. Nakon završetka srednje škole odlučio se vratiti na Havaje te je upisao Sveučilište Hawaii, no život mu je ubrzo krenuo sasvim drugim putem.

Sudbonosni trenutak dogodio se kada ga je primijetio poznati modni dizajner Takeo Kobayashi. Zahvaljujući svojoj visini, atletskoj građi i upečatljivom izgledu, Momoa je vrlo brzo ostvario uspjeh u svijetu mode. Već 1999. godine proglašen je havajskim Modelom godine, a iste je godine nosio reviju modne kuće Louis Vuitton na Governor's Fashion Showu.

Iako je modeling bio uspješan početak, gluma je ubrzo postala njegov pravi poziv. Godine 1999. prijavio se na audiciju za popularnu seriju "Baywatch Hawaii" i među više od tisuću kandidata izborio glavnu ulogu Jasona Ioanea. U seriji je glumio dvije sezone, a upravo mu je taj angažman otvorio vrata televizijske industrije. Nakon završetka serije 2001. godine neko je vrijeme putovao svijetom. Poseban dojam na njega ostavio je Tibet, gdje se upoznao s budizmom, filozofijom koja je kasnije značajno utjecala na njegov život.

EXCLUSIVE: Aquaman star Jason Momoa shows off his ripped body as he hits the surf in Hawaii | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Po povratku u SAD preselio se u Los Angeles kako bi ozbiljnije radio na svojoj glumačkoj karijeri. Dobio je uloge u televizijskim filmovima "Baywatch: Hawaiian Wedding" i "Tempted", a potom i ulogu u seriji "North Shore". Ipak, pravi iskorak za njega je bio kada je dobio ulogu Ronana Dexa u znanstvenofantastičnoj seriji "Stargate: Atlantis".

U tom razdoblju dogodio se i incident koji mu je obilježio izgled. Tijekom sukoba u jednom baru u Los Angelesu drugi ga je gost pogodio razbijenom čašom u lice. Zadobio je čak 140 šavova, a ožiljak iznad lijevog oka ostao je trajni podsjetnik na taj događaj. Upravo je taj ožiljak kasnije postao jedan od njegovih zaštitnih znakova.

Godine 2011. dobio je ulogu koja mu je donijela svjetsku popularnost. U HBO-ovoj seriji "Igra prijestolja" utjelovio je Khala Droga, neustrašivog vođu naroda Dothraki. Iako se njegov lik nije dugo zadržao u seriji, Momoina snažna interpretacija ostavila je velik dojam na publiku te ga lansirala među najtraženije glumce akcijskog žanra.

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- Možda izgledam veliko i opasno, ali zapravo nisam takav. Nemam ništa zajedničko s Khalom Drogom. Nisam čak ni kralj u vlastitoj kući - komentirao je glumac nakon te uloge za Men's Health.

Iste godine ostvario je još jedan dječački san kada je dobio naslovnu ulogu u filmu "Conan the Barbarian". Kao veliki obožavatelj priča o Conanu još od djetinjstva, priliku da utjelovi legendarnog ratnika smatrao je jednim od najvažnijih trenutaka svoje karijere.

- Conan mi je bio jedan od najdražih likova još dok sam bio dijete. Dobiti priliku utjeloviti takvog junaka bilo je ostvarenje sna - rekao je Momoa u intervjuu za GQ.

Sljedećih godina nastavio je nizati zapažene filmske projekte. Pojavio se u filmovima "Bullet to the Head", "Road to Paloma", koji je ujedno režirao i napisao zajedno sa suradnicima, te u akcijskim ostvarenjima "Once Upon a Time in Venice", "The Bad Batch" i "Braven". Paralelno je na televiziji preuzeo glavnu ulogu u seriji "Frontier". Najveći uspjeh ipak je ostvario u svijetu superheroja. Nakon što je izabran za ulogu "Aquamana", prvi se put pojavio kao Arthur Curry u filmu "Batman v Superman: Dawn of Justice" iz 2016. godine. Veću je ulogu imao u filmu "Justice League", no pravi je trijumf uslijedio krajem 2018. kada je premijerno prikazan samostalni film "Aquaman". Film je ostvario izniman uspjeh i zaradio više od milijarde američkih dolara na svjetskim kino blagajnama. Uz Momou su u glavnim ulogama nastupili Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson i Amber Heard, a njegova kombinacija fizičke snage, humora i karizme osvojila je publiku svih generacija.

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Nakon uspjeha "Aquamana" prihvatio je glavnu ulogu u znanstvenofantastičnoj seriji "See". U seriji tumači ratničkog vođu u budućnosti u kojoj je čovječanstvo izgubilo osjet vida.

Osim po glumačkoj karijeri, Momoa je poznat i po angažmanu u zaštiti okoliša. Godine 2019. udružio se s tvrtkom Ball Corporation kako bi predstavio liniju vode pakirane u aluminijske limenke. Tijekom predstavljanja kampanje obrijao je svoju prepoznatljivu dugu bradu kako bi dodatno skrenuo pozornost na problem plastičnog otpada i onečišćenja oceana. Tom je prilikom pozvao ljude da smanje korištenje plastičnih boca i okrenu se održivijim rješenjima, naglasivši kako je očuvanje planeta odgovornost svih generacija.

Na privatnom planu godinama je bio u vezi s glumicom Lisom Bonet. Prije nje je ljubio Simmone Jade Mackinnon, koju je upoznao na setu snimanja serije "Baywatch". Zajedno su bili šest godina te su se i zaručili, no prekinuli su zbog Lise Bonet.

Iako se dugo vjerovalo da su Bonet i Momoa vjenčani još od 2007. godine, službeno su brak sklopili tek u listopadu 2017. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Lolu Iolani Momoa i sina Nakoa-Wolfa Manakauapa Namakaehu Momou. Lisa Bonet iz prethodnog braka s glazbenikom Lennyjem Kravitzom ima i kćer Zoë Kravitz, danas također uspješnu glumicu. Razišli su se 2024. godine. Iste godine, Momoa je započeo vezu s glumicom Adrijom Arjonom.