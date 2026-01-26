Obavijesti

JASON U PROBLEMU

Fanovi kritiziraju Momou radi 12 godina mlađe cure: 'Mislio sam da mu je to kći, premlada je...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Maja Smiejkowska

Jason Momoa i Adria su u vezi od 2024. godine, a neki su obožavatelji na društvenim mrežama počeli pisati kako ona liči na njegovu kći Lolu te da je premlada za njega

Glumac Jason Momoa (46) u vezi je s 12 godina mlađom glumicom Adriom Arjonom. U vezi su dvije godine, a sada su krenuli komentari o njegovoj odabranici.

Momoa se u siječnju 2022. godine razveo od Lise Bonet s kojom ima dvoje djece, kćer Lolu Iolani (18) i sina Nakoa-Wolfa (17). Neki obožavatelji zaključili su da njegova kći Lola i djevojka Adria pomalo liče.

World premiere of ''A Minecraft Movie'' in London
Foto: Maja Smiejkowska

'Njegova djevojka jako nalikuje Loli', 'Izgleda kao njegova kći. Rekao bih da je malo premlada za njega...', 'Misli li još tko da njegova nova djevojka izgleda kao odrasla verzija njegove kćeri?', 'Prvo sam pomislio da je to Lola!', pisali su fanovi na društvenim mrežama.

World premiere of ''A Minecraft Movie'' in London
Foto: Maja Smiejkowska

Momoa je u svibnju 2024. godine potvrdio njihovu ljubav s nekoliko zajedničkih fotografija objavljenih na društvenim mrežama. Objavio je fotke na Instagramu sa svojom ekipom s kojom je posjetio Japan, a na jednoj fotografiji grli portorikansku glumicu.

