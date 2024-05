Hollywood ga odbacio, kolege ga žele natrag: 'Kevin Spacey je platio cijenu, nedostaje nam...'

Slavni glumac nije imao nijednu veću ulogu na filmskom platnu, televizijskom ekranu ili u kazalištu otkako je 2017. optužen za seksualno zlostavljanje. Od tada do danas imao je samo nekoliko manjih nastupa u filmovima neameričke produkcije, poput filma o Franji Tuđmanu redatelja Jakova Sedlara ili talijanskog filma "L'uomo che disegnò Dio" koji je režirao Franco Nero.

Glumac kojem su zatvorena holivudska vrata, međutim, prošle godine proglašen je nevinim po svim optužbama za seksualno zlostavljanje četvorice muškaraca između 2001. i 2013. na britanskom sudu, a 2022. američki sud odbacio je tužbu protiv njega za seksualni napad.

Channel 4 prošli je mjesec emitirao dokumentaran film o Spaceyju u kojem je dvostruki oskarovac demantirao sve optužbe.

- Preuzimam punu odgovornost za svoje ponašanje u prošlosti i svoje postupke. Ali ne mogu i neću preuzeti odgovornost niti se ispričavati bilo kome tko je o meni izmišljao stvari ili preuveličavao priče - rekao je Spacey.

Nakon oslobađajuće presude i objave dokumentarca, nekoliko se glumaca zauzelo za Spaceyja.

- Jedva čekam vidjeti Kevina natrag na poslu. On je genij. O našem zanatu zna više nego što će većina ikada znati - rekla je za Telegraph Sharon Stone.

Pisac, glumac i voditelj Stephen Fry također je ponudio svoju potporu, rekavši da se Spacey često ponašao "nespretno i neprikladno", ali smatra da se situacija u kojoj se poslije našao neproporcionalna i neopravdana.

- Umjesto dokazima, na Spaceyjevu reputaciju udara se retorikom. Osim ako nešto propuštam, mislim da je platio cijenu.

Tome se pridružio i Liam Neeson.

- Kevin je dobar i karakteran čovjek. Našoj industriji on treba i jako joj nedostaje - rekao je.

Spacey, koji je osvojio Oscara za "Privedite osumnjičene" 1996. i "Vrtlog života" 2000., dobio je 2017. otkaz za vrijeme snimanja vrlo popularne Netflixove serije "Kuća od karata".

Tada je u intervjuu za Telegraph kazao da su, u jeku pokreta MeToo, svi požurili osuditi ga.

Ranije ovog mjeseca, Spacey je pobijedio i na građanskom suđenju zbog optužbi da je seksualno napao muškarca.