Hollywood joj je pod nogama: Sydney Sweeney komentirala najintenzivniju godinu karijere

Od trenutka kada je 2019. godine ostvarila veliki proboj ulogom Cassie Howard u HBO-ovoj seriji Euphoria, Sydney Sweeney postala je jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije holivudskih zvijezda. Publika i kritika brzo su prepoznali njezinu sposobnost da se uvjerljivo kreće kroz različite žanrove – od satire u seriji The White Lotus do romantične komedije Anyone But You.

U velikom intervjuu za Wmagazin, Sydney je komentirala proteklu godinu, koju su joj obilježila tri izrazito različita projekta. U drami Echo Valley Sweeney glumi mladu ženu ovisnu o drogama koja se u trenutku krize vraća obitelji, dok u biografskom filmu Christy tumači Christy Martin, jednu od najpoznatijih američkih boksačica 1990-ih. Za tu se ulogu glumica fizički transformirala, dobivši na težini i sama izvodeći kaskaderske scene, no ističe kako se trudila emocionalne traume lika ne prenositi u privatni život.

Foto: Instagram

"Uvijek se treniram da se što više odvojim od svojih likova i da u scene ne unosim vlastite misli ili uspomene. To mi pomaže da znam da je lik taj koji proživljava te trenutke, osjećaje i situacije – ne ja. Kad netko vikne „Rez!“, mogu jednostavno izaći iz toga i vratiti se u Syd", rekla je glumica koja je zbog te uloge morala udebljati 14 kilograma.

"Fizički sam se promijenila, pa sam se u tom smislu još uvijek kući vraćala kao Christy. Ali emocije, borbe i traume koje je ona prošla, trudila sam se ne nositi sa sobom kući", dodala je.

Foto: Mario Anzuoni

Treći projekt, triler The Housemaid, donosi je u ulozi Millie Calloway, problematične mlade žene koja dobiva novu priliku kao kućna pomoćnica u domu bogate i naizgled savršene obitelji, iza čije se fasade krije mračna strana. U filmu glumi uz Amandu Seyfried, s kojom je, kako kaže, razvila posebno blizak i opušten odnos.

Posebno je zanimljivo što je Sweeney bila uključena i u samu produkciju filma, što vidi kao prirodan korak u razvoju karijere. Sudjelovanje u kreativnim odlukama, ističe, omogućuje joj da ne gradi samo svoj lik, već i cijeli svijet filma.

Unatoč intenzivnom rasporedu i zahtjevnim ulogama, glumica naglašava važnost razdvajanja posla i privatnog života. Ta joj disciplina, kaže, pomaže da ostane prizemljena i sačuva vlastiti identitet izvan ekrana.

Komentirala je i odnos s mlađim bratom.

"On je u zračnim snagama, pa nikad ne znam hoćemo li se vidjeti za blagdane. Stacioniran je blizu Londona. Kad god idem u London, uvijek ga pokušam posjetiti", rekla je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Na pitanje je li neustrašiva, odgovara kako ima puno stvari koje ju plaše, ali je to ne zaustavlja.

"Obično, ako me nešto plaši, onda ću to baš učiniti. Bojim se visine, ali sam skočila padobranom. Vrištat ću cijelim putem, a onda ću poželjeti to učiniti ponovno."

U nadolazećem razdoblju Sweeney se vraća ulozi Cassie u dugo iščekivanoj trećoj sezoni Euphorije, a očekuje je i uloga legendarne Kim Novak u filmu Scandalous, redateljskom debiju glumca Colmana Dominga.