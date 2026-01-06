Obavijesti

Sydney Sweeney je pozirala kao Bondova djevojka - prekrivena zlatnom bojom i potpuno gola

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Sydney Sweeney je pozirala kao Bondova djevojka - prekrivena zlatnom bojom i potpuno gola
Foto: Instagram

Njena koža bila je prekrivena zlatnom bojom, a pozirala je u tom izdanju po uzoru na Shirley Eaton, Bondovu djevojku iz filma 'Goldfinger'. Provokativan editorijal snimljen je za W Magazine

Glumica Sydney Sweeney (28) u posljednje vrijeme dominira scenom, a često ju viđamo u oskudnim izdanjima. Ovog puta, odlučila je otići korak dalje i pozirati 'kao od majke rođena'.

No ipak, njena koža bila je prekrivena zlatnom bojom, a pozirala je u tom izdanju po uzoru na Shirley Eaton, legendarnu Bondovu djevojku iz filma 'Goldfinger'. Provokativan editorijal snimljen je za W Magazine.

Žestoka konkurencija FOTO Ovo je bila godina Sydney Sweeney: Širokogrudno nas je uveseljavala svojom pojavom
FOTO Ovo je bila godina Sydney Sweeney: Širokogrudno nas je uveseljavala svojom pojavom

U jednom kadru, Sweeney ležerno pozira ispružena na kauču, noseći tek raskošnu ogrlicu oko vrata, dok se rukama strateški prekriva. Druga fotografija otkriva siroviju stranu snimanja - glumica je uhvaćena Polaroidom, ogrnuta bijelim ručnikom, dok se na njenoj koži nazire sloj metalik boje kojom je bila premazana tijekom snimanja.

Foto: Instagram
VRUĆA GALERIJA FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Osim editorijala, Sydney je dala i iskren intervju u kojem je govorila o strahovima, obitelji, slavi i razvoju svoje karijere. Bez zadrške je progovorila i o ožiljcima koje nosi. Otkrila je tako da ima ožiljak pored oka nastao nakon nesreće na wakeboardu kada je imala samo deset godina. Prisjetila se i ozljede koljena nakon vožnje biciklom.

