Obavijesti

Show

Komentari 0
Žestoka konkurencija

FOTO Ovo je bila godina Sydney Sweeney: Širokogrudno nas je uveseljavala svojom pojavom

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Ovo je bila godina Sydney Sweeney: Širokogrudno nas je uveseljavala svojom pojavom
25
Foto: Profimedia

Ona je velika glumačka zvijezda, koja ono najočitije koristi kao vješti alat za promociju svega što joj je uistinu bitno. Sydney Sweeney je novi sinonim za ženstvenost iza kojeg se krije veliki talent

Sydney Sweeney posljednjih je godinu dana nešto poput gravitacijskog centra mlađe Hollywoodske generacije: dovoljno glasna da je primijete svi, ali zasad dovoljno kontrolirana da ne postane karikatura vlastitog uspjeha. U jednom kadru može biti lomljiva i tanka poput stakla, a već u sljedećem djelovati kao osoba koja zna točno koliko vrijedi i ne planira se ispričavati zbog toga.

storyeditor/2025-12-23/2025-10-30t050325z-1082425086-rc21mhafcwb9-rtrmadp-3-awards-power-of-women-censored.jpg
Foto: profimedia

U takvom kontrastu opstaje i njena slika — povremeno raskošni dekolte tek je motiv, vizualni akcent u sceni, nikad alat za bijeg od glume. Godina iza nje bila je zasićena projektima. Immaculate, horor u kojem igra glavnu ulogu i sudjeluje u produkciji, možda nije remek-djelo, ali potvrđuje njezinu ambiciju da bira materijale koji riskiraju.

'GOLE HALJINE' GODINE FOTO Cure, sve vam se vidi! One su ponosno šetale bez gaćica i grudnjaka tijekom 2025. godine
FOTO Cure, sve vam se vidi! One su ponosno šetale bez gaćica i grudnjaka tijekom 2025. godine

Americana je prošla tiše, bez fanfara, i to je jedan od neuspjeha koje ne skriva: filmovi neće uvijek pronaći publiku, ali ona je već pronašla način kako i padovi mogu biti valuta u industriji — dokaz da pokušava, umjesto da kruži unutar sigurnog. Na televiziji, sjena Euphorije i dalje je nad njom; publika je i dalje promatra kroz lik Cassie, kao da će se svaki novi lik lomiti preko tih starih emocija. I tu leži još jedan izazov godine — skidanje etikete glumice “jedne vrste bola”. Zato je dio vremena posvetila širenju produkcijske kuće Fifty-Fifty Films: pregovara, razvija, gura priče koje ne odgovaraju algoritamskim obrascima. To nije glamurozni uspjeh, više je to hladni dio posla, ali možda baš zato presudan.

Foto: Instagram

No ne živi sve na setovima. Povlačenje zaručničkog prstena i tiha potvrda prekida s Jonathanom Davinom otvorili su još jedan javni prozor u njen privatni prostor. Bez drame, bez izjava za medije; jednostavno konstanta njezina života — promjena — odjednom je postala vijest.

Reklamna kampanja za traperice u kojoj se igra rječnika o “genima” izazvala je buru: dio publike oduševljen, dio zgrožen. Mogla je šutjeti, ali nije; birala je odgovarati smireno, kao osoba koja zna da komunikacija nije samo vatra nego i sapun gdje treba oprati dim. Ako je i bila pogrešno shvaćena, od pitanja nije bježala. Tu se rodila nova percepcija glumice koja, sviđalo se to kome ili ne, gradi karijeru i na tržišnom identitetu.

Foto: Instagram

Sve zajedno, godina Sydney Sweeney bila je više sinusoid nego krivulja: skokovi, padovi, i duga ravna linija između gdje se zapravo najviše radi. Siss Universe nije pobjednički slogan nego stanje u kojem uči kako postojati; prostor u kojem uspjeh i pogreška više nisu suprotnosti nego materijali od kojih gradi sljedeći korak.

VRUĆA GALERIJA FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći
VELIKI VODIČ

Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći

Za dnevni party s Aleksandrom Prijović VIP stol plaćali 700 eura • Za VIP stol u Mintu treba izdvojiti od 600 do 1200 eura • Besplatno možete na Dubiozu, grad časti s 118.000 eura
Endrina Muqaj je pobjednica MasterChefa: 'Ja sam dokaz da se isplati sanjati. Ponosna sam'
PRESTIŽNA TITULA

Endrina Muqaj je pobjednica MasterChefa: 'Ja sam dokaz da se isplati sanjati. Ponosna sam'

Iako je tijekom ocjenjivanja do samog kraja bilo neizvjesno hoće li pobjeda otići njoj ili u ruke njezina konkurenta, finalista Otta Grundmanna, Endrina je žiri u završnici potpuno osvojila souffléom od limuna
FOTO Vruća Nives na vrelom pijesku: Pogledajte što je poželjela za iduću godinu...
HOT, HOT

FOTO Vruća Nives na vrelom pijesku: Pogledajte što je poželjela za iduću godinu...

Stigli smo do kraja 2025. godine, a Nives već zna što želi u nadolazećoj 2026. godini...Pustinja, pijesak i odmor ono je što Nives priziva, a tome je posvetila i novu objavu na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025