FOTO Ovo je bila godina Sydney Sweeney: Širokogrudno nas je uveseljavala svojom pojavom

Sydney Sweeney posljednjih je godinu dana nešto poput gravitacijskog centra mlađe Hollywoodske generacije: dovoljno glasna da je primijete svi, ali zasad dovoljno kontrolirana da ne postane karikatura vlastitog uspjeha. U jednom kadru može biti lomljiva i tanka poput stakla, a već u sljedećem djelovati kao osoba koja zna točno koliko vrijedi i ne planira se ispričavati zbog toga.

Foto: profimedia

U takvom kontrastu opstaje i njena slika — povremeno raskošni dekolte tek je motiv, vizualni akcent u sceni, nikad alat za bijeg od glume. Godina iza nje bila je zasićena projektima. Immaculate, horor u kojem igra glavnu ulogu i sudjeluje u produkciji, možda nije remek-djelo, ali potvrđuje njezinu ambiciju da bira materijale koji riskiraju.

Americana je prošla tiše, bez fanfara, i to je jedan od neuspjeha koje ne skriva: filmovi neće uvijek pronaći publiku, ali ona je već pronašla način kako i padovi mogu biti valuta u industriji — dokaz da pokušava, umjesto da kruži unutar sigurnog. Na televiziji, sjena Euphorije i dalje je nad njom; publika je i dalje promatra kroz lik Cassie, kao da će se svaki novi lik lomiti preko tih starih emocija. I tu leži još jedan izazov godine — skidanje etikete glumice “jedne vrste bola”. Zato je dio vremena posvetila širenju produkcijske kuće Fifty-Fifty Films: pregovara, razvija, gura priče koje ne odgovaraju algoritamskim obrascima. To nije glamurozni uspjeh, više je to hladni dio posla, ali možda baš zato presudan.

Foto: Instagram

No ne živi sve na setovima. Povlačenje zaručničkog prstena i tiha potvrda prekida s Jonathanom Davinom otvorili su još jedan javni prozor u njen privatni prostor. Bez drame, bez izjava za medije; jednostavno konstanta njezina života — promjena — odjednom je postala vijest.

Reklamna kampanja za traperice u kojoj se igra rječnika o “genima” izazvala je buru: dio publike oduševljen, dio zgrožen. Mogla je šutjeti, ali nije; birala je odgovarati smireno, kao osoba koja zna da komunikacija nije samo vatra nego i sapun gdje treba oprati dim. Ako je i bila pogrešno shvaćena, od pitanja nije bježala. Tu se rodila nova percepcija glumice koja, sviđalo se to kome ili ne, gradi karijeru i na tržišnom identitetu.

Foto: Instagram

Sve zajedno, godina Sydney Sweeney bila je više sinusoid nego krivulja: skokovi, padovi, i duga ravna linija između gdje se zapravo najviše radi. Siss Universe nije pobjednički slogan nego stanje u kojem uči kako postojati; prostor u kojem uspjeh i pogreška više nisu suprotnosti nego materijali od kojih gradi sljedeći korak.