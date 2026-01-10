Hollywood ne podnosi Donalda Trumpa: 'On je prava sramota'

Hollywood ne voli Trumpa. “On je kreten, gubitnik i prava sramota,” rekao je Robert De Niro već 2016. “Ne želim živjeti u zemlji koju vodi netko tko podržava mržnju”, rekla je iste godine Meryl Streep. George Clooney nazvao ga je “diktatorom u nastajanju”, a Cher se zapitala: “Što je gore, njegova politika ili frizura?”.

Godine su prošle, ali bijes nije. Izjave ogorčenih glumaca odražavaju fundamentalni otpor koji će obilježiti cijelu eru trumpizma. Borba između filmskog svijeta i trumpista nikad nije prestala. Demarkacijske linije su jasne - Kalifornija je utvrda Demokrata, a Hollywood njihov Bastion, isturena točka s nekoliko povijesnih ikona desnice.

U prvom redu, tu su glumci poput Johna Waynea, utjelovljenja američkog konzervativizma na ekranu i izvan njega, pa Ronald Reagan (najuspješniji političar među glumcima), koji je postao noćna mora liberala, premda je u mladosti bio simpatizer ljevice. Charlton Heston, slavni Ben Hur, ostao je upamćen kao zagovornik prava na posjedovanje oružja držeći se stare izreke: “Bog je stvorio ljude različitima, onda je došao Samuel Colt i ponovno ih izjednačio”.

Foto: Jessica Koscielniak

Filmsku metropolu u značajnoj mjeri su formirali ljudi koji su bili žrtve nedemokratskih poredaka, najčešće europski Židovi. Lista je više nego dojmljiva. Adolph Zukor osnovao je Paramount Pictures, Carl Laemmle (Njemačka) osnovao je Universal Pictures. William Fox (Mađarska, rođen kao Vilmos Fried) osnovao je Fox Film Corporation (Century Fox). Louis B. Mayer, osnivač Metro-Goldwyn-Mayera (MGM), došao je iz Bjelorusije, Harry, Albert, Sam i Jack Warner, osnivači Warner Brothersa, došli su iz Poljske.

To je samo kraći popis. O režiserima da i ne govorimo - Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Michael Curtiz (“Casablanca”), Fred Zinemann, Fritz Lang, došli su iz Njemačke i Austrije, neki od njih (Wilder) spašavajući život pred Hitlerom. Oni su oblikovali i duhovnu klimu Hollywooda u kojoj trumpizam nije na cijeni. Mnogi su glumci već prije zbog Trumpa spakirali kofere i napustili zemlju. America Ferrera se zbog Trumpa preselila u Veliku Britaniju. I čuvena Minnie Driver vratila se u Veliku Britaniju nakon gotovo 30 godina života u Los Angelesu.

Foto: Reuters/

Snažna, glasna frakcija zvijezda društveni angažman je i prije smatrala svojom dužnošću, pa je jasno zašto se glumcima najave pripojenja tuđih teritorija (u Venezueli privremenog, a na Grenlandu trajnog) ne sviđaju. Voditeljica popularne emisije “The View”, Sunny Hostin, bila je među najoštrijima nazvavši operaciju “otmicom i zarobljavanjem” koje krše međunarodne zakone. “To nije legalno jer krši međunarodno pravo, zar ne? Nikad to prije nisam vidjela”, izjavila je Hostin dodavši kako takav potez nije dopušten bez odobrenja Kongresa.

“Ova je zemlja utemeljena na ravnoteži moći. Imate sistem provjera i balansa, gdje tri grane vlasti kontroliraju i ograničavaju jedna drugu. Ovaj predsjednik radi što god, dovraga, želi, bez ikakvih provjera i ravnoteža. Po mome mišljenju, ovo je potpuno, 100 posto ilegalno.”

Robert De Niro, Al Pacino, Susan Sarandon i Sean Penn izraziti su aktivisti. Oni se za svoja uvjerenja bore i izvan seta, čineći Hollywood jednom od utvrda liberalne misli u Americi. To je bila tradicija koja Trumpov dolazak nije doživjela kao politički zaokret, već kao egzistencijalnu prijetnju temeljnim vrijednostima. Operacija američke vojske koja je uhitila Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores pokrenula je u Hollywoodu lavinu koja je spojila sve te niti: otpor prema Trumpu, skepticizam prema imperijalnim potezima i duboko nepovjerenje u njegove motive.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

George Takei, glumac i LGBT aktivist, uvijek oran za borbu, podsjetio je na društvenim mrežama na Ustav koji kaže da “Sjedinjene Američke Države mogu započeti rat s drugom zemljom samo putem objave Kongresa”. John Cryer (“Dva i pol muškarca”) pozvao je na Trumpov opoziv: “Impeachment odmah”. Robert De Niro nije štedio Trumpa kojega naziva “totalnim gubitnikom” i “gangsterom koji bi to želio biti, ali mu ne uspijeva”. “On je kreten, idiot, tko želi upoznati takvog klauna?”, govorio je u vrijeme predzadnjih izbora. Kasnije je - navodno zbog okvira koje mu je postavila produkcijska kuća - ublažio stav.

“Ne očajavam zato što uvijek gledam na svijetlu stranu, nadam se da će se stvari popraviti same od sebe i da će ljudi cijeniti dobrotu i empatiju te pokušati učiniti pravu stvar. Neki ljudi na stvari gledaju drugačije. Oni imaju različite vrijednosti. To je za mene uznemirujuće. Ne razumijem to. Ali jednostavno moram optimistično gledati na stvari”, rekao je lani u veljači.

Foto: Jonathan Ernst

Holivudske zvijezde nisu se zadržale na površinskoj analizi Trumpove “specijalne vojne operacije.” Postavili su ključno pitanje: “Zašto? Što se krije iza ovoga poteza?”.

Mia Farrow je dala izravan, oštar odgovor: riječ je o nafti. Amerika istjeruje Kinu iz zemlje u koju je duboko ušla i preuzima kontrolu nad najvećim rezervama nafte na svijetu. Optužila je Trumpa i “njegove prijatelje, milijardere iz naftnih kompanija” da djeluju isključivo radi golemih venezuelanskih rezervi.

“Nadam se da će naše grane vlasti konačno otići u kupovinu kralježnice”, napisala je Mia. Stephen King i Wendell Pierce složili su se da je kontrola nad resursima pravi, podmukli cilj, a ne neka apstraktna borba protiv narkoterorizma ili obnova demokracije. To je za njih bio klasični slučaj američkog imperijalizma, samo u Trumpovoj kaotičnoj režiji. Mark Ruffalo, filmski Hulk, izjednačio je Trumpa s Adolfom Hitlerom.

Rob Delaney nagovijestio je da bi Madurovo uhićenje moglo biti dio “plana tima Trump da pokuša proširiti svoju mrežu koncentracijskih logora u Venezueli”. Ethan Hawke je progovorio o zlim despotima koji su kroz povijest nametali pravila dobrim ljudima, no možda najžešći udarac stigao je iz Španjolske. Richard Gere, koji tamo živi, dramu je vidio s distance i iskazao surovu procjenu: “Cijeli svijet je u opasnosti. Klaunovi milijunaši koji okružuju Trumpa su nezreli i narcisoidni. To je smrtonosna kombinacija”.

”Amerika živi u mračnom dobu”, rekao je “oficir i džentlmen” Richard Gere i dodao: “Moramo biti oprezni s ovim mračnim brakom novca i moći. Neodgovorno je imati milijunaše na čelu SAD-a jer je to opasnost za cijeli planet”.

Dodao je da su on i supruga i dalje u stanju šoka zbog rezultata američkih izbora.

Nazvavši Trumpa “nasilnikom i grubijanom”, Gere je uhvatio srž onoga što misle mnoge zvijezde. Da nije riječ samo o lošoj politici, već o opasnom karakteru, čija se nezrelost multiplicira s golemom moći. Val zvjezdanog bijesa nije mogao proći bez odgovora. Bijela kuća je stavila Hollywood u rang branitelja zla. Glasnogovornica Anna Kelly istaknula je kako više od 60 zemalja smatra Madura nelegitimnim i kako je samo “predsjednik Trump imao snage i hrabrosti da ga uhiti”. Poruka je bila jasna: vi, liberalna elito u svojim stanovima od oblaka, brinete se za procedure i osjećaje, dok mi, hrabri, radimo prljavi posao zaštite Amerike od stvarnih zlikovaca.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Dvije Amerike, dva svijeta, dva koncepta vrijednosti, To nije samo razlika u političkim preferencijama, to je sukob dviju potpuno različitih vizija stvarnosti, pravde i američke uloge u svijetu. Za Hollywood, ovaj potez nije izolirani incident, već logičan nastavak autoritarnih tendencija koje su uočili još 2016. To vide kao dokaz da je njihov strah opravdan. A oni su čuvari liberalne Amerike koja, vjeruju, blijedi i slabi.

Donald Trump izvrnuo je svijet naglavce. Glumci su naizgled slaba vojska. Iako su zvijezde, ali njihovi bi glasovi mogli sve promijeniti na idućim “midterm” izborima krajem ove godine.

“Ako te izbore izgubimo, oni će pokrenuti postupak mojeg opoziva”, rekao je Trump.

Možda je Hollywood ipak moćniji od Washingtona.

Foto: Evelyn Hockstein