FOTO Ovo je popis teritorija i država koje je SAD htio kupiti. Danska im već prodavala otoke!

Ideja o kupnji Islanda također je potekla od Sewarda. Detaljan izvještaj iz 1868. godine opisivao je Island kao zemlju golemih, ali neiskorištenih potencijala, čiji bi se narod, nezadovoljan danskom upravom, mogao prikloniti Sjedinjenim Državama. Ipak, ideja je u američkom Senatu navodno dočekana sa smijehom, a nakon što je kupnja Aljaske u javnosti podrugljivo nazvana "Sewardova ledenica", daljnje širenje na sjever privremeno je izgubilo na popularnosti. | Foto: Canva