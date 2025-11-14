Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIVOT POSLIJE GUBITKA

Hollywood u iščekivanju: Sandra Bullock vraća se u javnost nakon 11 godina

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Hollywood u iščekivanju: Sandra Bullock vraća se u javnost nakon 11 godina
4
86th Academy Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Sandra Bullock pojavila se u rijetkom javnom izlasku, dvije godine nakon smrti svog dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla. Od tada se uglavnom povukla iz javnosti i posvetila djeci

Sandra Bullock pojavila se ovih dana u javnosti, a njezin izlazak zabilježile su paparazzo fotografije koje je objavio Daily Mail, dvije godine nakon smrti njezina dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla.

Prije toga, glumica je viđena u prosincu 2024., kada su je fotografi uhvatili na NBA utakmici Los Angeles Lakersa protiv Detroit Pistonsa.

Sandra Bullock and boyfriend Bryan Randall go Grocery Shopping at Jayde's Market in Bel-Air!
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Bullock se posljednjih godina teško nosila s gubitkom. Randall je potajno tri godine vodio bitku s ALS-om, teškom degenerativnom bolešću, a Sandra je cijelo vrijeme bila uz njega. Njihova veza započela je gotovo filmski, upoznali su se kada je Bullock angažirala Randalla kao fotografa za Louisovu rođendansku zabavu. Od tada su bili nerazdvojni sve do njegove smrti u kolovozu 2023.

EMOTIVNA OBJAVA Sandra Bullock svom pokojnom partneru ispunila je posljednju želju: 'Bryan, sretan rođendan'
Sandra Bullock svom pokojnom partneru ispunila je posljednju želju: 'Bryan, sretan rođendan'

Nakon gubitka partnera, glumica je drastično smanjila javne nastupe i u potpunosti se posvetila obitelji. Louis, kojeg je posvojila 2010., i Laila, koju je dovela iz udomiteljskog sustava 2015., postali su njezina najveća snaga. Prema izvorima bliskim obitelji, upravo su joj djeca pomogla izdržati najteže trenutke.

- Sandra se vraća u normalu, korak po korak. Djeca su joj sve -  rekao je jedan prijatelj.

Foto: Damir Bošković/Youtube

Unatoč povučenom životu, u Hollywoodu se šuška da se Bullock napokon priprema za povratak na veliko platno. Navodno radi na romantičnom trileru koji će je ponovno spojiti s Keanuom Reevesom, glumačkim partnerom s kojim je ostvarila kultni uspjeh u filmu Speed. Vijest je oduševila obožavatelje koji godinama priželjkuju njihovu ponovnu suradnju.

Iako još uvijek žaluje, njezin nedavni izlazak pokazuje da se polako vraća u javnost. Nema pompe, nema izjava, nema crvenih tepiha, samo tiha vožnja Los Angelesom, sin uz nju i kućni ljubimac koji joj ne silazi s krila. Za Sandru, možda je baš to prvi korak prema novom poglavlju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice
SUSRET ZA PAMĆENJE

Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice

Na njihovim društvenim mrežama ne nedostaje prizora iz skupocjenih restorana, egzotičnih plaža i opuštenih dana provedenih uz bazene s pogledom na raskošne gradske nebodere, gdje zajedno provode vrijeme
Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...
MASTERCHEF

Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...

"Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je chef Stjepan. "Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo", ponosan je Krunoslav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025