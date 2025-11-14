Hollywood u iščekivanju: Sandra Bullock vraća se u javnost nakon 11 godina

Sandra Bullock pojavila se ovih dana u javnosti, a njezin izlazak zabilježile su paparazzo fotografije koje je objavio Daily Mail, dvije godine nakon smrti njezina dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla.

Prije toga, glumica je viđena u prosincu 2024., kada su je fotografi uhvatili na NBA utakmici Los Angeles Lakersa protiv Detroit Pistonsa.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Bullock se posljednjih godina teško nosila s gubitkom. Randall je potajno tri godine vodio bitku s ALS-om, teškom degenerativnom bolešću, a Sandra je cijelo vrijeme bila uz njega. Njihova veza započela je gotovo filmski, upoznali su se kada je Bullock angažirala Randalla kao fotografa za Louisovu rođendansku zabavu. Od tada su bili nerazdvojni sve do njegove smrti u kolovozu 2023.

Nakon gubitka partnera, glumica je drastično smanjila javne nastupe i u potpunosti se posvetila obitelji. Louis, kojeg je posvojila 2010., i Laila, koju je dovela iz udomiteljskog sustava 2015., postali su njezina najveća snaga. Prema izvorima bliskim obitelji, upravo su joj djeca pomogla izdržati najteže trenutke.

- Sandra se vraća u normalu, korak po korak. Djeca su joj sve - rekao je jedan prijatelj.

Foto: Damir Bošković/Youtube

Unatoč povučenom životu, u Hollywoodu se šuška da se Bullock napokon priprema za povratak na veliko platno. Navodno radi na romantičnom trileru koji će je ponovno spojiti s Keanuom Reevesom, glumačkim partnerom s kojim je ostvarila kultni uspjeh u filmu Speed. Vijest je oduševila obožavatelje koji godinama priželjkuju njihovu ponovnu suradnju.

Iako još uvijek žaluje, njezin nedavni izlazak pokazuje da se polako vraća u javnost. Nema pompe, nema izjava, nema crvenih tepiha, samo tiha vožnja Los Angelesom, sin uz nju i kućni ljubimac koji joj ne silazi s krila. Za Sandru, možda je baš to prvi korak prema novom poglavlju.