Hop! Robert De Niro proslavio je 81. rođendan skokom u more

Robert De Niro napunio je 81. godinu, a svoj rođendan proslavio je na poseban način. Dokazao je kako su za njega godine samo broj, a glumac je skočio s jahte u duboko more. Videom se pohvalila njegova kći Drena De Niro, koja je podijelila na svojim društvenim mrežama.

Povodom glumčevog posebnog dana, kći je podijelila i niz fotki.

Neke fotke su obilježile skok u more, a neke su iz mladosti na kojima De Niro pozira s kćeri kada je bila mala.

Inače, glumac je u 79. godini dočekao svoje sedmo dijete, koju je dobio s partnericom Tiffany Chen. Jednom prilikom je otkrio kako uživa u ulozi oca, ali da mu je drugačije negoli sa starijom, sad već odraslom djecom i unucima.

- Sve je drugačije. Ne razgovaram s odraslom djecom onako kako razgovaram sa svojom bebom ili kako razgovaram sa svojom 11-godišnjakinjom, iako je ona prilično pametna - objasnio je.

Cast member Robert De Niro is interviewed at the premiere of "The Comedian" during AFI Fest at the Egyptian Theatre in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL