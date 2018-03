Horor: Austrijance u Hrvatskoj dočekala najgora noćna mora

Radnja filma 'Posljednja zabava njihovih života' (Die letzte Party deines Lebens) zvuči poput tipičnog horora. No radnja se odvija u Novigradu i u Poreču, gdje se film i snimao.

Austrijski film redatelja Dominika Hartija prikazuje tinejdžere koji su stigli u Hrvatsku nakon položene mature. Glumica Elizabeth Wabitsch utjelovila je Juliju, koja se posvadi s najboljom prijateljicom Jessicom koju glumi Antonia Moretti. Nakon burne noći, Julia se budi mamurna u hotelu te shvati da nema Jessice. Druga djevojka iz društva, Denise (Valerie Huber) primi poruku od Jessice koja joj javlja da je sve u redu. No nakon toga, Denise, naizgled bizarnom nesrećom, umire na partiju.

Foto: Ena Makic

Umjesto provoda, društvo se našlo u najgoroj noćnoj mori kada shvate da ih progoni maskirani manijak.

Film se u Hrvatskoj snimao u lipnju prošle godine, a neki dijelovi snimljeni su i u Beču.

U filmu jednu od glavnih uloga tumači i Edita Malovčić, kćer bosanskohercegovačkog folk pjevača Kemala Malovčića. Edita je rođena u Beču, a tamo je odrasla sa svojom majkom. Roditelji su joj se razveli kada je imala dvije godine. Glumica je studirala muzikologiju, ali se kasnije ipak posvetila glumi. Prvi film snimila je 1999., a kasnije je glumila u austrijskim serijama.

Hrvatske je posljednjih godina ugostila mnoge velike strane produkcije, među kojima je najpoznatija ona HBO-ovog hit serije 'Igra prijestolja'. U Dubrovniku su snimali i serije 'Obitelj Borgia' te 'Dig' koja se snimala i u Splitu, Trogiru i Pločama. Tamo su se snimale i scene za film 'Ratovi zvijezda: Posljednji jedi', a na Visu se lani snimao nastavak mjuzikla 'Mamma mia: Here We Go Again'.

