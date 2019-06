Horor u realityju: 'Udarila ju je mikrofonom i raskrvarila glavu'

Tučnjava, psovke pa čak i spolni odnosi pred stotine kamera, u srpskom reality showu 'Zadruga' dio su svakodnevice. I dok većina svađa završi s običnim naguravanjem, ovaj put dvije natjecateljice prešle su granicu.

Tijekom rođendanske proslave, jedna od najplaćenijih reality igračica Miljana Kulić (24) udarila je bivšu prijateljicu Jovanu Tomić (26) mikrofonom u glavu. 'Prljavim' potezom razbila joj je nos, a Jovana je hitno prevezena u bolnicu.

Foto: PinkTv

- Zovite zaštitare. Zovite hitnu pomoć. Jovana krvari - vikali su sudionici najpoznatijeg showa. Miljana je odmah nakon napada diskvalificirana, a honorar koji je iznosio oko deset tisuća kuna tjedno, kako prenose srpski mediji, neće joj biti isplaćen.

Foto: Privatni album

Miljana je u reality ušla s dvomjesečnim sinom Željkom koji je također imao 'vrtoglavi' honorar. Srpski mediji pišu kako se radi o 7.500 kuna i to na tjednoj razini. No, tu priči nije kraj. Sve do incidenta u Zadruzi je bila i Miljanina majka, Marija Kulić koja je imala incident s gotovo svim stanarima.

Foto: Privatni album

Nakon što su izašle iz realityja, stanari su imali razloga za slavlje. Naime, Miljana i Marija mjesecima su psihički, ali i fizički maltretirale ostale 'Zadrugare'.

Foto: Privatni album

Kulićka se nakon tučnjave obratila svojim obožavateljima preko svog Instagram profila. Najavila je ulazak u treću sezonu Zadruge i kako kaže, ovaj put ide do kraja.

- Sve sam dogovorila s produkcijom. Moj sin i ja ulazimo u Zadrugu 3. Cilj mi je smršaviti 16 kilograma i staviti silikone, a onda se vraćam jača nego ikada. Ja sam Miljana Kulić i potrebna sam ovom realityju. Fanovi me često zaustavljaju, a klub mrzitelja mog lika i djela me samo nasmijava - pričala je u četvrtak Miljana.