Houdek najavio novi projekt i ne, nema veze s glazbom...

Uskoro nam stiže Houdica, napisao je pjevač Jacques Houdek na društvenom mrežama. Fanovi su oduševljeni. Već se raspituju za točan datum dolaska udobne majice s kapuljačom, zanima ih u kojim će se sve veličinama prodavati, gdje će se moći kupiti, a neki bi se već sad želji predbilježiti za narudžbe. Probali smo dobiti omiljenog domaćeg pjevača kako bismo saznali nešto više o svemu, ali nije se javio. Obožavatelji će se očito morati još malo strpjeti, a onda navaliti na njegov najnoviji proizvod.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Lana Jurčević (39) prošle godine bacila se u novi projekt izrade majica s natpisom "Prepichka", a majice je odlučila darovati vjernim obožavateljima. Iako je pjevačica primila mnoštvo pohvala zbog svojega poteza, neki su je kritizirali i poručili da daje loš primjer djeci koja je prate. Pjevačica se osvrnula na negativne komentare.

- Netko mi je napisao kako 'lijepo' djeci dajem primjer. Sad sam još sigurnija da je moj potez super stvar - rekla je tad Lana.

Foto: Instagram

Objasnila je zašto je odabrala baš taj natpis za majice.

- Želim svoj toj djeci (koja me odavno ne prate i ne znaju tko sam, ali dobro) da za sebe misle da su Prepichke, a ne da imaju manjak samopouzdanja, budu prestrašene i opterećuju se time što će netko reći za njih. Neka misle da su Prepichke, da se nikome ne daju lako i da svatko tko poželi biti u njihovu društvu to itekako i zasluži. Isto vrijedi i za sve nas starije (svih dobi, oblika, profesija, odraza u ogledalu...):-). #Prepichka je stav i točka - istaknula je jednom.

Rekla je i da Prepichka može biti mama, frendica, sestra, kćer…

- Ja znam da bi moja baka to obukla 300 posto da je živa. Ne trebamo glumiti visočanstva, da smo sad turbo fini pa sve u rukavicama komuniciramo... Sirovo je ponekad najbolje i najiskrenije - rekla je Lana.

I legendarna hrvatska pjevačica Doris Dragović, čiji su hitovi obilježili generacije, u travnju je predstavila svoj vlastiti merch. Majice, hoodice i platnene torbe s kultnim stihovima poput “Željo moja” i “Nije kriva srdela” odmah su očarale obožavatelje. Po uzoru na velike svjetske zvijezde, Doris je predstavila kolekciju koja je šarmantna, nostalgična, ali i vrlo zabavna - savršeni spoj retro emocije i zabavnog karaktera.

Foto: Instagram