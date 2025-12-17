Obavijesti

Show

Komentari 21
NOVI BIZNIS

Houdek najavio novi projekt i ne, nema veze s glazbom...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Houdek najavio novi projekt i ne, nema veze s glazbom...
5
Zagreb: Jacques Houdek održao je koncert u sklopu Lisinski Atriuma | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Probali smo dobiti omiljenog domaćeg pjevača kako bismo saznali nešto više o svemu, ali nije se javio. Obožavatelji će se očito morati još malo strpjeti, a onda navaliti na njegov najnoviji proizvod

Uskoro nam stiže Houdica, napisao je pjevač Jacques Houdek na društvenom mrežama. Fanovi su oduševljeni. Već se raspituju za točan datum dolaska udobne majice s kapuljačom, zanima ih u kojim će se sve veličinama prodavati, gdje će se moći kupiti, a neki bi se već sad želji predbilježiti za narudžbe. Probali smo dobiti omiljenog domaćeg pjevača kako bismo saznali nešto više o svemu, ali nije se javio. Obožavatelji će se očito morati još malo strpjeti, a onda navaliti na njegov najnoviji proizvod.

'GRAD - TO STE VI' Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
Foto: Facebook

Podsjetimo, Lana Jurčević (39) prošle godine bacila se u novi projekt izrade majica s natpisom "Prepichka", a majice je odlučila darovati vjernim obožavateljima. Iako je pjevačica primila mnoštvo pohvala zbog svojega poteza, neki su je kritizirali i poručili da daje loš primjer djeci koja je prate. Pjevačica se osvrnula na negativne komentare.

- Netko mi je napisao kako 'lijepo' djeci dajem primjer. Sad sam još sigurnija da je moj potez super stvar - rekla je tad Lana.

Foto: Instagram

Objasnila je zašto je odabrala baš taj natpis za majice.

- Želim svoj toj djeci (koja me odavno ne prate i ne znaju tko sam, ali dobro) da za sebe misle da su Prepichke, a ne da imaju manjak samopouzdanja, budu prestrašene i opterećuju se time što će netko reći za njih. Neka misle da su Prepichke, da se nikome ne daju lako i da svatko tko poželi biti u njihovu društvu to itekako i zasluži. Isto vrijedi i za sve nas starije (svih dobi, oblika, profesija, odraza u ogledalu...):-). #Prepichka je stav i točka - istaknula je jednom.

Rekla je i da Prepichka može biti mama, frendica, sestra, kćer…

- Ja znam da bi moja baka to obukla 300 posto da je živa. Ne trebamo glumiti visočanstva, da smo sad turbo fini pa sve u rukavicama komuniciramo... Sirovo je ponekad najbolje i najiskrenije - rekla je Lana.

ODLUČILI OTIĆI 'POD NOŽ' FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad
FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad

I legendarna hrvatska pjevačica Doris Dragović, čiji su hitovi obilježili generacije, u travnju je predstavila svoj vlastiti merch. Majice, hoodice i platnene torbe s kultnim stihovima poput “Željo moja” i “Nije kriva srdela” odmah su očarale obožavatelje. Po uzoru na velike svjetske zvijezde, Doris je predstavila kolekciju koja je šarmantna, nostalgična, ali i vrlo zabavna - savršeni spoj retro emocije i zabavnog karaktera.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025