Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje

Na dan kada se građani Hrvatske prisjećaju žrtava Domovinskog rata te Vukovara i Škabrnje, posebnu počast tim je herojima odao i slavni Jacques Houdek. Poznati pjevač na svom je Instagram profilu s pratiteljima podijelio snimku na kojoj pjeva pored Vukovarskog vodotornja.

Na snimci slavni glazbenih stoji ispred jednog od najpoznatijih simbola Grada Heroja i Domovinskog rata, a uz pratnju pijanista pjeva hit Prljavog kazališta, pjesmu 'Mojoj majci', koja je mnogima poznatija pod nazivom 'Ruža hrvatska'. Posebnoj atmosferi pridonijela je i činjenica da je video snimljen navečer, kada je vodotoranj osvijetljen.

U opisu je Houdek napisao jednostavno: 'Vukovar 'Grad - to ste VI'', a obožavatelje jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača ova je objava oduševila, što su potvrdili i mnogobrojnim komentarima. 'Predivno', 'Naježila sam se. Moja mama se zove Ruža', 'Srce mi se cijepa', 'Sva emocija iz dna srca i velike ljubavi za Hrvatsku je potaknuta ovom izvedbom', samo su neki od njih.

Ovo nije prvi put da ovaj glazbenik izvodi pjesmu koja u mnogima budi domoljublje pa je tako prošlog mjeseca objavio i snimku na kojoj pjeva 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova', jedan od najvećih hitova Marka Perkovića Thompsona, a Houdekovi fanovi ni tada nisu propustili priliku pohvaliti izbor i glas ovoga pjevača.

