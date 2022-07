Houra se oglasio u ime benda: Hvala vam što niste pokleknuli pod pritiskom, hvala za podršku

U posljednjih nekoliko mjeseci trzavice između Tihomira Fileša (60) i Jasenka Houre (62) oko prava na korištenje imena Prljavo kazalište nisu stajale, a nakon privremene mjere i zabrane korištenja imena 'Prljavo kazalište' i sličnih, Jasenku Houri i bendu ta ista mjera je ukinuta, a Houra se oglasio na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dragi prijatelji, želio bih se zahvaliti organizatorima, bendu i ljudima s kojima sam okružen na razumijevanju i strpljenju i što nisu pokleknuli pod pritiskom. Želio bih se zahvaliti publici bez koje ništa od ovoga nebi bilo moguće i što ste nas podržavali i bodrili u ovakvim trenutcima - započeo je Houra.

- Hvala svima koji su bili uz nas! U ime cijelog benda želim podijeliti radosnu vijest da nam je privremena mjera ukinuta i da od sada možemo ponovno koristiti naše ime Prljavo kazalište - oglasio se Houra.

Podsjećamo, do ove situacije došlo je zbog trzavica Houre i Tihomira Fileša. Obojica su u Prljavom kazalištu od prvih dana, od osnivanja te 1977. godine, zajedno su odlučivali i o imenu. Jajo je autor pjesama, a Fileš je na neki način preuzeo, osim bubnjarske, i menadžersku ulogu u bendu. No on je u međuvremenu zaštitio ime i žig, pa im je nakon razlaza zabranio nastupati pod imenom Prljavo kazalište.

Trgovački sud je s prvim danom srpnja donio rješenje prema kojemu se određuje privremena mjera Houri i Bodalecu kojom se nalaže da prestanu 'pružati usluge koje se odnose na kulturne djelatnosti pod nazivom Prljavo kazalište, Prljavci ili drugim sličnim nazivom'.

Najčitaniji članci