Houra se ogradio od službene stranice Prljavog Kazališta: 'Sramota, služi za manipulaciju'

Glazbenik Jasenko Houra (62) na Facebooku je obavijestio fanove kako više nema veze sa službenom stranicom Prljavog kazališta, te prozvao osobu koja spomenutu stranicu vodi.

- Dragi prijatelji i ljubitelji benda. Ovim putem vas sve obavještavam da informacije vezane uz nastupe benda i ostale aktivnosti isključivo možete dobiti i saznati preko mojih profila (Facebook i Instagram) kao i profila ostalih članova grupe. Što se tiče stranice koja bi vas sve trebala obavještavati te odgovarati na vaše upite, ta stranica više nije povezana niti je osoba koja ju ”vodi” u kontaktu s nama - istaknuo je Jajo.

- Ograđujemo se od bilo kakvih objava na toj stranici jer je stvarno sramotno da fan page ne objavi da se grupa pridržava privremene sudske mjere i ne koristi ime na nastupima ili u marketinške svrhe čekajući pošteno odluku Trgovačkog suda. Te jedino što možemo zaključiti je da nažalost stranica služi za čistu manipulaciju - poručio je Houra.

Zahvalio se organizatorima Fusion festivala u Splitu, na kojem su prošle subote Jajo i Mladen Bodalec (63) nastupili pod nazivom 'Houra grupa'.

Podsjećamo, do ove situacije došlo je zbog trzavica Houre i Tihomira Fileša. Obojica su u Prljavom kazalištu od prvih dana, od osnivanja te 1977. godine, zajedno su odlučivali i o imenu. Jajo je autor pjesama, a Fileš je na neki način preuzeo, osim bubnjarske, i menadžersku ulogu u bendu. No on je u međuvremenu zaštitio ime i žig, pa im je nakon razlaza zabranio nastupati pod imenom Prljavo kazalište.

Trgovački sud je s prvim danom srpnja donio rješenje prema kojemu se određuje privremena mjera Houri i Bodalecu kojom se nalaže da prestanu "pružati usluge koje se odnose na kulturne djelatnosti pod nazivom Prljavo kazalište, Prljavci ili drugim sličnim nazivom".

