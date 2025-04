Hrabrost se isplatila: Tajana briljirala u 'Tko to tamo pjeva?' i osvojila 5.000 eura nagrade

U novoj epizodi glazbeno-zabavnog spektakla Tko to tamo pjeva? natjecala se Tajana Ančurovski, magistrica ekonomije, koja je briljirala u balansiranju između intuicije i savjeta panelista. Tijekom svih izazova, Tajana je pokazala snalažljivost i oštro uho za razotkrivanje tajnih glasova. Do finalnog trenutka sakupila je 2.500 eura, a onda, unatoč riziku, odlučila je nastaviti natjecanje i u posljednjem duetu osvojila glavnu nagradu od 5.000 eura. Poseban šarm epizodi dali su i gostujući panelisti Fabijan Pavao Medvešek, zvijezda serije Kumovi te član žirija Supertalenta, te neponovljiva Biserka Hajdek, poznata gledateljima kao teta Bisa iz prve sezone, čiji su komentari i humor dodatno zagrijali atmosferu u studiju.

Foto: NOVA TV

Natjecateljica se prvi put susrela s tajnim glasovima u izazovu pod nazivom Prvi dojam. Među njima su bili prvi glas Slavonije, sommelierka, skladištar, flautistica, plesačica na štiklama, taksist, studentica prava, dadilja i stomatologinja. Nakon komentara panelista, vrlo brzo donijela je svoju odluku: „Ja bih izbacila stomatologinju. Sumnjiva mi je i čudno drži mikrofon.“ Vodeći se vlastitim instinktom, zaradila je 500 eura jer je stomatologinja, koja je otpjevala pjesmu Alke Vuice, bila loš glas. U prvoj rundi drugog izazova Playback u kojemu tajni glasovi otvaraju usta na snimljenu matricu u kojoj dobri pjevači pjevaju svojim glasom, a loši tuđim, Tajana je između prvog glasa Slavonije, sommelierke, skladištara i flautistice, za eliminaciju izabrala sommelierku. „Ne znam zašto, ali meni je najsumnjivija“ - vodila se natjecateljica ponovno vlastitom intuicijom, a još jedna dobra odluka donijela joj je dodatnih 500 eura. U drugoj rundi, na pozornicu su stali plesačica na štiklama, taksist, studentica prava i dadilja, svaki sa svojom jedinstvenom izvedbom. Plesačica i taksist oduševili su paneliste svojom energijom i interpretacijom, dok je izvedba studentice prava izazvala najviše nepovjerenja. Nakon kraćeg vijećanja, Tajana je poslušala savjet Gorana Vinčića i Alke Vuice i u razotkrivanje poslala studenticu prava, gdje se pokazalo da iza njezine simpatične vanjštine zaista stoji loš glas. Zahvaljujući toj odluci, Tajana je osigurala još 500 eura u svom saldu.

Foto: NOVA TV

U trećem izazovu, To sam ja, natjecateljica je dobila priliku dodatno proučiti tri tajna glasa kroz video snimke, pa je odabrala prvi glas Slavonije, flautisticu i taksista. „On je dao gas, a dignuta mu ručna“- primijetio je iz video dokaza Goran Vinčić za taksista, što je izazvalo smijeh, ali i dodatne sumnje. Fabijan i Gianna su predložili skladištara za eliminaciju, dok je teta Bisa bila ustrajna u odluci da se izbaci flautistica iz showa. No, Tajana je poslušala još jedan Vinčićev savjet i taksista poslala u eliminacijsko razotkrivanje. Još jedan uspješan potez doveo je Tajanu do 2.000 eura. „Sada će biti sve teže i teže“ - zaključio je nakon toga Fabijan Pavao Medvešek. Jedan od najsimpatičnijih i najupečatljivijih trenutaka emisije dogodio se kada su se na pozornici pojavile štrukle tete Biserke. Nakon što je ispunila obećanje koje je dala u prvoj sezoni, panelisti su napokon isprobali njezin specijalitet, a atmosfera se nakratko pretvorila u pravu malu gastro pauzu.

Foto: NOVA TV

Nakon toga, uslijedio je Tajni studio, četvrti izazov po redu, u kojemu se događaju neočekivane stvari, a pravi glas natjecatelja modulira se i skriva iza vokalne manipulacije. Natjecateljica je odlučila u tajni studio poslati plesačicu u štiklama i skladištara. „Slušaj sebe i stisni skladištara“ - dobacio je u šali Medvešek, no Tajana ga je svejedno poslušala i tajni glas u ulozi skladištara poslala u razotkrivanje. Ovoga puta sreća nije bila na njezinoj strani. Kada je pustio svoj pravi glas, ispostavilo se da je skladištar zapravo sjajan pjevač, a Tajana je po prvi propustila priliku za osvajanjem 500 eura. „Ovo nije fer, on je glumio da ne zna“ – zaključio je Fabijan razočarano. Peti izazov, Glasoboj, donio je Tajani novu priliku da razotkrije tajne glasove koji su je možda dosad uspješno zavarali. U ovom izazovu, natjecatelji su izvodili pjesme u kojima su se njihovi glasovi izmjenjivali s tuđima, dodatno otežavajući procjenu. Na pozornici su nastupili prvi glas Slavonije, flautistica, plesačica na štiklama i dadilja. Izvedba plesačice dodatno je unijela pomutnju među paneliste, dok je prvi glas Slavonije djelovao dosta sigurno. „Ovo je sad gadno. Tu bi trebali završiti emisiju,“ rekao je zbunjeni Goran Vinčić. Dok su mišljenja panelista varirala, teta Bisa ostala je dosljedna u svojoj procjeni – i dalje je bila uvjerena da je flautistica loš glas. Tajana je poslušala savjet iz publike i odlučila izbaciti plesačicu. Odluka ju je stajala 500 eura, jer se u razotkrivanju pokazalo plesačica ima dobar glas.

Foto: NOVA TV

U izazovu Ima slike, nema tona, panelisti su se morali osloniti isključivo na jednu sekundu verbalnog traga. „Ja mogu samo reći da dadilju nismo uopće testirali“, komentirao je Goran Vinčić, a nakon njezinog dokaznog materijala dodao: „Meni se sad čini da ne zna.“ Unatoč toj dilemi, Tajana je odlučila poslati prvi glas Slavonije u razotkrivanje, što joj je donijelo novih 500 eura. U izazovu pod nazivom Intervju, Tajana se potpuno oslonila na vlastiti instinkt i eliminirala flautisticu iz showa. Ipak, u posljednji trenutak, teta Bisa je promijenila mišljenje: „Mislim da će ipak dobro pjevati.“ Nažalost, pokazalo se da je flautistica izvrsna. Bio je to Tajanin treći promašaj u emisiji. Pred sam kraj, napetost je bila sve veća. U posljednjem izazovu naziva Finalni duet, ostala je još samo dadilja. Iako Tajanu više sreća nije pratila, odlučno je riskirala. Kada je dadilja zapjevala duet s Alkom Vuicom, postalo je jasno da je riječ o izvrsnoj pjevačici, a Tajana je osvojila maksimalni novčani iznos od 5.000 eura!