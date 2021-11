U subotu 20. studenoga u 20:10h na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) na rasporedu je glazbeno-razgovorna emisija „Kamen puca, pjesma putuje“ .Naslovljena je prema jednom od stihova najpoznatije i najslušanije hrvatske domoljubne pjesme iz 1990.-ih „Moje domovine“ koja je 1991. u koautorstvu Zrinka Tutića i Rajka Dujmića te u izvedbi Hrvatskog Band Aida postala svojevrsnom himnom hrvatskog osamostaljenja i borbe za slobodu. Tri desetljeća od njezina nastanka u tjednu u kojem obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u prigodnoj glazbenoj emisiji donosimo izbor pjesama koje su obilježile 90-e te su u međuvremenu postale trajnom baštinom hrvatske zabavne, pop i rock glazbe.

Kako su ove pjesme nastale budeći nadu i ohrabrenje, čime su sve osvojile mnogobrojne slušatelje u najtežim trenucima rata, te zašto su i danas veoma rado slušane, u emisiji govore njihovi autori, izvođači i suvremenici. Osim studijskih izvedbi pjesama koje će otpjevati izvorni ali i neki novi izvođači u pratnji orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, emisija donosi podsjećanje na glazbenu i izvođačku raznolikost kao i glazbeno autorstvo tog vremena uz stručni komentar dugogodišnjeg urednika i direktora programa diskografske kuće Croatia Records Siniše Škarice.

U emisiji nastupaju Marko Perković Thompson, Mladen Bodalec, Tereza Kesovija, Miroslav Škoro, Zaprešić Boys, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, Dražen Žanko, Đani Stipaničev, Gabi Novak, Hrvoje Hegedušić, Najbolji hrvatski tamburaši, Vladimir Kočiš, Renata Sabljak, Radojka Šverko, Pero Galić, Putokazi, Emilija Kokić, Jacques Houdek, Andrej Baša, Klapa Intrade, ex Ladarice. Urednica je Elizabeth Homsi, redatelj Danko Volarić, scenarist Boško Picula, voditelji: Barbara Kolar i Duško Ćurlić, producent Petar Krešimir Peras.

- Emisiju je bilo koliko emotivno toliko i izazovno profesionalno urednički osmisliti kako bi sadržajnom tv formom zaokružili cjelinu teme domoljubnih pjesama. Nit vodilja je bio tjedan u kojem se emitiramo kao i dignitet i pijetet koji sadržajem želimo odaslati. Tako su mi prvi urednički koraci bili okvir pjesama koji sam izabrala kao okosnicu oko koje ćemo graditi priču te definirati dramaturgiju kojom želimo graditi sadržaj uz elemente emisije – izvedbe pjesama uživo uz veliki orkestar i nove aranžmane, priloge koji govore o glazbenim žanrovima domoljubnih pjesama, razgovorne cjeline s gostima i stručnim komentatorom koji su nas svojim svjedočanstvima trenutka vremena podsjetili kako su sve te pjesme nastajale kao i pojačavanje emocije svake glazbene izvedbe uz slikovne prikaze u led ekranima koji su dio scenografije. Do finalnog proizvoda prethodio je izazovni work in progress uz najbliže suradnike i usku suradnju prvenstveno sa scenaristom Boškom Piculom ,stručnim suradnikom gosp. Sinišom Škaricom te tv redateljem Dankom Volarićem te neizostavnim djelom članova glazbene i tv produkcije, ponajprije glazbenim producentom Josipom Cvitanovićem te producentom emisije Petrom Krešimirom Perasom. Moram napomenuti da su se svi izvođači rado odazvali...iako nekolicina izvornih svjedoka tog vremena zbog zdravstvenih ili privatnih razloga nije bila u mogućnosti pristupiti samom snimanju, ali smo formom emisije uspjeli zadržati svaki segment sadržaja bez obzira na opravdanu ispričnicu nekih aktera tog vremena. Kako urednički nisam htjela izgubiti izvedbe okosnice izabranih pjesama došli smo tako i do novih glazbenih pristupa i novih zanimljivih izvedbi koje će vjerujem naše gledatelje emocijom vratiti u najangažiranija vremena stvaranja domoljubnih pjesama - kazala je Elizabeth Homsi, urednica emisije "Kamen puca, pjesma putuje".

- Iako latinska poslovica inter arma silent Musae kaže da tijekom rata Muze šute, to jest da se umjetničko stvaralaštvo stišava, djelovanje je hrvatskih glazbenika poretkom 1990.-ih bilo iznimno plodno. Razlog je tomu rad na cijelom nizu novih pjesama koje su u ratu donosile nadu, ohrabrenje te poruke mira i slobodarstva među kojima „Moja domovina“ ima posebno mjesto. Trideset godina nakon njihova nastanka mnogobrojne pjesme i dalje žive potvrđujući da su trajna baština hrvatske zabavne, pop i rock glazbe. Emisija „Kamen puca, pjesma putuje“ o ovom fenomenu govori u kontekstu vremena, ali i iz današnje perspektive što je bilo osobito izazovno i zahvalno. Spoj izvornih autora i izvođača te dijela novih interpreta potvrđuje navedeni spoj onoga evergrinskog i onoga uvijek životnog u ovim pjesmama, njihovim stihovima i melodijama - dodao je Boško Picula, scenarist emisije "Kamen puca, pjesma putuje"