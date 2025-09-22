HRT je otvorio natječaj za Doru

Hrvatska radiotelevizija objavila je pravila za izbor hrvatskoga predstavnika za pjesmu Eurovizije – Dora 2026. Javni natječaj otvoren je od danas, 22. rujna do 23. studenog 2025. godine.

Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i četiri rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Natjecanje za Doru 2026. izravno će se prenositi na programima HTV-a, multimedijskoj platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a, u veljači 2026. godine.

Pravila za izbor hrvatskoga predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2026. pročitajte OVDJE.

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, ove godine na Dori je pobijedio Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake'. Nakon što je prošao u finalnu večer Dore, nastupio je na 13. mjestu i osvojio 83 boda od žirija i 47 bodova od publike. To mu je donijelo ukupnih 130 bodova. Doru su ove godine vodili Duško Ćurlić i Barbara Kolar.

Na Eurosongu je nastupio u prvom polufinalu, ali nije se uspio plasirati u finale. Najviše bodova dobio je od Slovenije, i to čak 12. Ukrajina mu je dala osam bodova, a dva boda dobio je od ostatka svijeta, San Marina i Poljske, te po jedan od Švedske i Nizozemske.

Doru je osmislila Ksenija Urličić, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici svjetskog značaja, Dori Pejačević.

Foto: Leonhard Foeger

Eurosong će se sljedeće godine održati u Beču, a pet država najavilo je povlačenje ako nastupi Izrael. S HRT-a su nam o tome kratko odgovorili.

- Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ovom trenutku nema novih informacija vezanih uz Eurosong. Sve novosti vezane za Eurosong, kao i do sada, bit će komunicirane na vrijeme - rekli su nam s HRT-a.