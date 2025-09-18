Hoće li HRT bojkotirati Eurosong 2026. ako na njemu nastupi Izrael? Evo što kažu s Prisavlja

Irska, Slovenija, Nizozemska i Španjolska već su najavile bojkot Eurosonga 2026. godine ako Izrael ostane u natjecanju. Njihove poruke izazvale su snažan pritisak na organizatore i otvorile pitanje, treba li i Hrvatska zauzeti sličan stav?

S Prisavlja zasad stiže kratak odgovor.

- Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ovom trenutku nema novih informacija vezanih uz Eurosong. Sve novosti vezane za Eurosong, kao i do sada, bit će komunicirane na vrijeme - rekli su nam s HRT-a.

Foto: Jens Büttner/DPA

Unatoč pritiscima, izraelska državna televizija Kan poručila je da neće odustati.

- Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički - rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu, objavilo je u ponedjeljak više izraelskih medija.

Foto: Leonhard Foeger

To je prva reakcija na najave nekoliko zemalja po kojima ove godine neće sudjelovati na Eurosongu bude li i Izrael uključen. Emiteri iz Irske i Nizozemske nedavno su zaprijetili bojkotom ako se to dogodi. Dali su na znanje i da kane sudjelovati zadrži li se Izrael podalje od natjecanja. I Slovenija je nagovijestila da neće sudjelovati u natjecanju bude li ondje izraelski natjecatelj.

I ostale zemlje sudionice Eurosonga kritički gledaju na sudjelovanje Izraela, a među njima su Španjolska i Belgija. U Belgiji su dva javna emitera koja emitiraju Eurosong. Francuski RTBF, koji je nadležan za slanje kandidata, agenciju dpa je obavijestio da su pripreme u tijeku, a konačnu će odluku donijeti u prosincu nakon opće skupštine Europske radiodifuzne unije (EBU), glavnog organizatora Eurosonga odgovornog za prijem zemalja.

Foto: Leonhard Foeger

Belgijski emiter VRT na nizozemskom jeziku objavio je da 'VRT dijeli i podupire stav zemalja koje se povlače s Eurosonga'. Očekuje jasan signal od organizatora i zadržava pravo da u budućnosti ne prenosi Eurosong, stoji u objavi VRT-a.