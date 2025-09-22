Pet zemalja prijeti bojkotom Eurosonga. Austrijanci tvrde: 'To je uzaludno i ne pomaže...'

Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island zaprijetili su da neće poslati svoje predstavnike na Eurosong naredne godine u Beč, ako nastupi Izrael. S druge strane, Austrijanci su izrazili žaljenje zbog poziva na taj bojkot.

Foto: Leonhard Foeger

- Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed - rekao je državni tajnik u ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn za austrijski Kurier.

Također, austrijska ministrica vanjskih poslova izjavila je kako bi ovakav bojkot 'onemogućio važan dijalog između umjetnika i javnosti, bez poboljšanja situacije na terenu u Izraelu i Gazi'.

Foto: Denis Balibouse

- Duboko sam zabrinuta zbog rizika od podjela među zemljama Europske radiodifuzijske unije po tome pitanju - izjavila je.

Eurosong će se održati u austrijskoj prijestolnici, u dvorani Wiener Stadthalle, 12., 14. i 16. svibnja 2026. godine. To je 70. izdanje ovog popularno glazbenog natjecanja.