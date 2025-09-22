Obavijesti

DOMAĆINI U PROBLEMU

Pet zemalja prijeti bojkotom Eurosonga. Austrijanci tvrde: 'To je uzaludno i ne pomaže...'

Piše Stela Kovačević,
Pet zemalja prijeti bojkotom Eurosonga. Austrijanci tvrde: 'To je uzaludno i ne pomaže...'
Foto: Jens Büttner/DPA

Pet europskih država odlučilo je kako neće sudjelovati u glazbenom natjecanju ako nastupi Izrael. Domaćin 70. Eurosonga ne slaže se s ovim bojkotom

Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island zaprijetili su da neće poslati svoje predstavnike na Eurosong naredne godine u Beč, ako nastupi Izrael. S druge strane, Austrijanci su izrazili žaljenje zbog poziva na taj bojkot.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo
Foto: Leonhard Foeger

- Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed - rekao je državni tajnik u ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn za austrijski Kurier.

ŠTO ĆE BITI S DOROM? Hoće li HRT bojkotirati Eurosong 2026. ako na njemu nastupi Izrael? Evo što kažu s Prisavlja
Hoće li HRT bojkotirati Eurosong 2026. ako na njemu nastupi Izrael? Evo što kažu s Prisavlja

Također, austrijska ministrica vanjskih poslova izjavila je kako bi ovakav bojkot 'onemogućio važan dijalog između umjetnika i javnosti, bez poboljšanja situacije na terenu u Izraelu i Gazi'.

Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

- Duboko sam zabrinuta zbog rizika od podjela među zemljama Europske radiodifuzijske unije po tome pitanju - izjavila je.

ČETIRI ZEMLJE PRIJETE BOJKOTOM ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?
ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?

Eurosong će se održati u austrijskoj prijestolnici, u dvorani Wiener Stadthalle, 12., 14. i 16. svibnja 2026. godine. To je 70. izdanje ovog popularno glazbenog natjecanja.

